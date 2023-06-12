Пріоритети незмінні: Резніков назвав головні теми наступного "Рамштайну"

До складу української делегації включено представників наших Повітряних Сил

16 червня у Брюсселі відбудеться 13-та зустріч глав Міноборони країн-партнерів України у форматі "Рамштайн". Під час неї обговорюватимуться деталі "літакової коаліції", про яку йшлося й на попередньому "Рамштайні". Також буде йтися про інше необхідне Україні озброєння.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", — додав він подробиць.

За словами Резнікова, до складу української делегації включено представників наших Повітряних Сил. Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовкою пілотів та логістичними питаннями.

"Далі – решта. Все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів — значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне", — зазначив міністр.

Тому, наголосив він, для України є важливим питання відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки, як на території нашої країни спільно з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рішення були ухвалені на попередньому "Рамштайні" наприкінці травня.