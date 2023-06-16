Столтенберг заявив, що Україну не покличуть в НАТО у Вільнюсі: але є й приємні моменти

У НАТО вірять, що Україна стане членом Альянсу

На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні 2023 року, Україна таки не отримає запрошення до НАТО. При цьому нашій країні все ж таки вдасться стати ближче до Альянсу.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на прес-конференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Він заявив, що поки членство України в НАТО не обговорюватиметься, але він вірить, що наша країна має вступити до Альянсу в майбутньому.

"Поки ми не обговорюватимемо запрошення Україні приєднатися до НАТО під час саміту у Вільнюсі. Але ми віримо, що Україна має стати його членом. Ми наближатимемо цей процес, впевнені, що зможемо знайти консенсус у Вільнюсі щодо того, як наблизити країну до Північноатлантичного альянсу", — додав Столтенберг.

Однак, на цьому саміті Україна все ж таки стане ближче до НАТО, адже там заявили про створення нового органу.

"Ми також працюємо над створенням нової Ради Україна – НАТО, де Україна буде рівною з союзниками НАТО, консультуватиметься та прийматиме рішення спільного інтересу. Наша амбіція – мати першу зустріч нової Ради у Вільнюсі спільно з президентом Зеленським", – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликає країни-члени НАТО розпочати процес прияняття України до Альянсу після завершення війни.

Також ми повідомляли, що США підтримують план генсека НАТО Єнса Стотленберга, згідно з яким Україна має вступити до Альянсу без завершення "плану дій щодо членства".