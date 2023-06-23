Давайте уже после войны: что привезет Украина с саммита НАТО в Вильнюсе

Есть большие сомнения, что и такая размытая перспектива, как "членство после войны", вообще появится в финальной резолюции саммита.

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, центральным вопросом которого станут будущие отношения Североатлантического альянса с Киевом. Очевидно, что даже несмотря на то, что сейчас украинские Вооруженные силы, вероятно, самые опытные в Европе, полного слияния Украины с НАТО в Литве не произойдет. Однако реальность полномасштабного российского вторжения, ежесекундно угрожающего перерасти в ядерный конфликт, требует от НАТО конкретных и решительных шагов для глобальной безопасности.

Какими будут эти шаги и что привезет Украина из Вильнюса, разбирался Телеграф.

Холодный душ от Байдена

Идеальный вариант для Украины – членство в Альянсе. Но на данном этапе, идеальный – не синоним реального.

"Мы точно не получим приглашение. Это нам сказано уже настолько "жирно", насколько вообще возможно", — объясняет "Телеграфу" дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Во-первых, прежде чем стать членом НАТО, Украине нужно было бы получить План действий по членству (ПДЧ) – дорожную карту реформ, выполнение которой позволит претендовать на место в Альянсе.

"Мы хотели бы услышать план, дорожную карту или перечень действий, которые должны совершить обе стороны – НАТО и Украина – для достижения членства в очень короткий период времени", – объяснял в интервью Politico замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.

В "очень короткий период" не получится, ведь процесс имплементации ПДЧ (которого еще нет) процесс длительный. Босния и Герцеговина получила свой план еще в 2010 году, но до сих пор не в НАТО. Но в форс-мажорных обстоятельствах войны можно было бы надеяться на "особую" процедуру вступления для Украины с упрощенным ПДЧ? Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявлял, что большинство союзников не против такого сценария.

Однако президент США Джо Байден, общаясь с журналистами, развеял все эти иллюзии.

"Они (украинцы. — Ред .) должны соответствовать единым стандартам", — заявил Байден.

Во-вторых, даже если бы Украина и могла бы надеяться на "упрощенное" ПДЧ, политические вопросы никто не отменял. Возьмем к примеру Швецию, топчущуюся в дверях НАТО еще с мая прошлого года. С соответствием стандартам Альянса у шведов все хорошо, но членство страны блокирует Турция, у которой давние счета со Швецией по делу курдов, которых Анкара обвиняет в попытке государственного переворота, но шведы им предоставили убежище.

Очевидно, что среди стран-членов НАТО такие же "друзья" появятся и у Украины. Та же Венгрия, с 2017 года блокировавшая работу Комиссии Украина – НАТО.

В-третьих, трудно представить, что членом Альянса может стать страна, на территории которой здесь и сейчас происходит война с ядерным государством. Инцидент с ракетой, упавшей в Польше в ноябре прошлого года после российских атак на Украину, ярко показал, как осторожно относятся в НАТО к прямому столкновению с Россией. В случае членства Украины в Альянсе в момент горячей фазы войны такое столкновение неизбежно.

"Ни одна страна в адекватном состоянии не будет приглашать в военный альянс воюющую страну. Поэтому приглашение – после войны. Раньше не будет", — добавляет эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

Так что совершенно очевидно – революции в украинском вопросе в Вильнюсе не будет.

А что будет?

Судя по заявлениям руководства государства, в Вильнюсе Украина хочет получить четкий ответ на главный вопрос своего членства в Альянсе — "КОГДА?"

На это намекал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Нам нужно в Вильнюсе принять решение, которое "подтянет" НАТО к той реальности, которая существует в евроатлантической безопасности и в Украине. Для НАТО не принять такое решение означает серьезное военно-политическое поражение", — отмечал дипломат на пресс-конференции.

Более жестким в высказываниях был президент Владимир Зеленский.

"Некоторые страны НАТО так боятся России, что не готовы видеть Украину в блоке. Если нас не видят и не дадут сигнал в Вильнюсе, то Украине нечего делать на этом саммите", — подчеркивал гарант в интервью WSJ.

Вместе с тем конструкт "членство после войны" все же устраивает власть. Вынужденно, но устраивает.

"Мы — люди адекватные, понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем вовлекать в войну. Поэтому мы понимаем, что не будем членами НАТО, пока идет эта война", — объяснял Зеленский.

Важно только, чтобы в Вильнюсе этот конструкт был зафиксирован.

"НАТО должно было бы публично заявить и записать это в свои документы, что в первый день после изгнания россии с украинской земли, Альянс пригласит присоединиться Украину в качестве полноправного члена, а на время процесса присоединения США, Великобритания и, возможно, Франция дадут нам гарантии такие, которые были предоставлены Финляндии и Швеции. Это более реалистичная ситуация", — комментирует "Телеграфу" экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"На политическом уровне сейчас необходимо получить ответ, что в конкретные временные рамки Украина получит приглашение в НАТО, например, на саммите в Вашингтоне, который будет через год", — добавляет "Телеграфу" бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный.

Конструкт "членство после войны" для Украины опасен

Однако привезет ли Украина из Литвы ПДЧ как фиксацию позиции "членства после войны" — вопрос риторический.

"Думаю, что этого не будет. ПДЧ было бы уже "зеленым" светом на вступление в НАТО. Фактически как приглашение", — говорит Александр Хара.

Кроме того, Финляндия и Швеция интегрируются в НАТО без каких-либо ПДЧ.

"В нынешних глобальных условиях тема ПДЧ просто исчезает как инструмент", — подчеркивает Бессмертный.

Однако есть большие сомнения, что даже такая размытая перспектива, как "членство после войны", вообще появится в финальной резолюции саммита, потому что конструкт этот очень коварен. Ведь что такое "после войны"?

"Война может закончиться, когда четко определена цель. На сегодняшний день цель демократического мира в этой войне четко не определена", — объясняет Бессмертный.

Допустим, Украина освобождает свои территории и выходит на границы 1991 года. В таком случае, война прекращается? Нет! ВСУ освободили Херсон, но российские ракеты ежедневно продолжают падать на головы мирных жителей. Почему же тогда путину отказываться от такой стратегии, даже если российские войска и покинут территорию Украины? Более того, "членство после войны" — наоборот "мотивирует" россию к масштабному ракетному террору, чтобы это "после войны" (а соответственно, и членство в Альянсе) для Украины никогда не наступило.

Впрочем, Владимир Огрызко смотрит на ситуацию немного оптимистичнее.

"Если наша территория освобождена, враг покинул украинскую землю, это будет означать, что мы восстановили свою территориальную целостность. В этот момент, поскольку цель освободительной войны выполнена, теперь Украину можно пригласить в НАТО. И в тот момент, когда страны НАТО возьмут нас под свой зонтик, обстрелы прекратятся. Это будет означать для России, что они стреляют не по Украине, а стреляют по стране, что под зонтиком НАТО. В этом и смысл: когда мы в "серой" зоне, путин будет нас обстреливать даже после того, как российские войска будут изгнаны с украинской земли. А если у нас будут соответствующие гарантии неприкосновенности, тогда путин и остановится", — резюмировал Огрызко.

Гарантии безопасности

Если четкий ответ на вопрос "когда?" Украина из Вильнюса не привезет, то привезет хоть что-нибудь? Союзники обещают, что это могут быть "особые" гарантии безопасности для Украины. О таких "ощутимых и надежных" гарантиях безопасности, например, по израильскому сценарию говорил президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Польши Анджей Дуда.

Так называемый израильский сценарий это финансовая помощь и помощь вооружением. То есть все то, что у Украины есть и сейчас, но как "добрая воля" союзников.

"Сегодня есть решение о военной помощи стране, но это решение наших партнеров, это не гарантированная помощь. Мы не можем ее требовать. Поэтому в Вильнюсе может быть решение о гарантированных объемах такой помощи до того момента, пока идет война", — объясняет Игар Тышкевич.

"Мы можем ожидать от Запада долгосрочных обязательств по поддержке Украины в разных сферах, например, помощь бюджету, большинство которого идет на нужды армии. Кроме того, надеюсь, будет помощь в строительстве украинского оборонно-промышленного комплекса, ведь нам нужны снаряды, патроны и другие боеприпасы, а Запад не перешел на тот режим выпуска боеприпасов, если бы им самим угрожала опасность, — комментирует Хара - Третий момент — поставка высокотехнологичного вооружения Очевидно, что наш Генштаб имеет видение, сколько именно оружия нам необходимо, чтобы защищать себя в В будущем, и на основе этого видения наши западные партнеры могут взять на себя юридические обязательства на протяжении условно 10 лет поддерживать нас, предоставляя эти ресурсы. Это реально, что мы можем получить. Грубо говоря, юридически оформить "Рамштайн" и четко показать, какая страна, за какой сектор обороны Украины отвечает.

Союзники обещают "особые" гарантии безопасности

"Исходя из развития событий, первое и самое важное — долговременная программа сотрудничества и поддержки Украины финансами, боеприпасами, вооружением и военной техникой. Здесь можно говорить о 3-5-летней программе поддержки", — подчеркивает Бессмертный.

Однако, когда звучит словосочетание "гарантии безопасности", представляется нечто более ощутимое, чем деньги и вооружение. Статья 5 договора Североатлантического альянса, в которой нападение на одного участника НАТО расценивается как нападение на всех его членов, – это железобетонные гарантии безопасности. Военные базы США в Японии также фундаментальные гарантии безопасности. Если НАТО затрудняется предоставлять Украине свои гарантии, опасаясь прямой конфронтации с рф, то деньги и оружие – скорее гарантии помощи, а не безопасности. Поэтому рассчитывать в Вильнюсе на революционное соглашение о безопасности, которое есть, например, между Японией и США, по словам экспертов, не стоит.

"Я скептически отношусь к формулировке "гарантии безопасности", если они не предполагают, что военные других стран присоединятся к защите другого государства. Помните, мы просили закрыть небо? А нам отвечали, что это будет означать столкновение НАТО с Россией и это была бы эскалация с использованием ядерного оружия. Сейчас Байден говорит, что применение россией ядерного оружия реально. Соответственно, используемое россией ядерное сдерживание срабатывает. Поэтому США и не будут спешить взять на себя такие обязательства, тем более, когда значительные территории Украины оккупированы", – резюмировал Александр Хара.