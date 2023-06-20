Саммит НАТО: чего ожидать Украине и россии – прогноз от генерала

Для Украины на саммите должны выработать концепцию дальнейшей поддержки в войне, развязанной рф

С приближением саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет уже через три недели, 11-12 июля, все больше актуализируется тема евроатлантической интеграции Украины, нового уровня поддержки, гарантий безопасности для нашей страны в период, пока она не стала членом Североатлантического альянса.

О чем пойдет речь на саммите и почему, несмотря на мощную армию, нам не стоит рассчитывать на скорое вступления в НАТО, "Телеграфу" рассказал генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.

Пойдет конкретика

"В первую очередь Вильнюсский саммит НАТО будет посвящен изменению стратегии блока касательно новых угроз. Это и российская агрессия против Украины, да и всего демократического мира в целом. И угрозы регионального уровня – Балканы, арабские страны, ситуация Китайская Народная Республика – Тайвань. Правда, сейчас американцы пытаются смягчить противоречия с китайцами, найти общие интересы, модели сотрудничества в экономической, торговой, технологической сферах, – отмечает Николай Маломуж. – И, судя по заявлениям после встреч госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекине с руководством Китая, есть определенный позитив".

А потому, продолжает генерал, на первый план выходит именно война, развязанная россией. Так что, уверен эксперт, на саммите в Вильнюсе будут четко определены, в первую очередь, все программы действий НАТО на случай агрессии рф против стран Альянса.

Это стратегическая важно, акцентирует Николай Маломуж. По его мнению, будет вновь пересмотрена концепция НАТО. Он напоминает, что в прошлом году туда уже внесли изменения, прописав россию как главную угрозу. Теперь, считает генерал, важно не просто очертить данную позицию, но и прописать соответствующую подготовку сил и средств для проведения возможных активных тактических или стратегических военных операций в случае прямой агрессии со стороны рф.

"Теперь пойдет конкретика. Количество войск, военной техники, боеприпасов. Их размещение. Упреждающие действия различных типов. Начиная с разведки и заканчивая стратегическими огневыми средствами. Речь пойдет о взаимодействии армий стран Альянса, о систематических учениях. Чтобы россия видела готовность высокого класса отразить любую попытку нападения с ее стороны", – поясняет эксперт.

Что касается Украины, то на саммите, думает Николай Маломуж, выработают концепцию дальнейшей поддержки нашей страны в войне, развязанной рф. С учетом формата "Рамштайн" (министры обороны стран — членов НАТО и союзников), договоренностей на высшем уровне представителей "Большой семерки", других стран. Вплоть до нашей окончательной победы над агрессором.

Речь, по мнению генерала, также пойдет об усовершенствовании логистики, чтобы вооружение и боеприпасы поступали к нам еще быстрее, особенно на фоне разворачивающихся наступательных операций ВСУ, когда всего этого требуется больше и больше.

"Естественно, затронут тему гарантий безопасности Украине на период до ее вступления в Альянс. Тут нарабатываются варианты, в том числе двустороннего сотрудничества. Какая страна и что может предложить, чем может помочь. Оперативно. Без длительных бюрократических проволо́чек, как бывает, когда требуется согласие всех членов НАТО, – поясняет Николай Маломуж. – Главное, что и генсек НАТО Столтенберг, и ключевые страны Альянса четко дали понять – ни о какой "заморозке" конфликта, ни о каком псевдоперемирии, ни о каком признании аннексии украинских территорий речи быть не может".

Новый формат и старые проблемы

Важной темой, по мнению генерала, станет усиление безопасности стран, граничащих с рф (особенно Финляндии как нового члена НАТО) и Беларусью, куда россияне поставили ядерное вооружение (Польша, Литва, Латвия).

Кроме того, прогнозирует Николай Маломуж, будет обсуждаться создание высшей системы безопасности – глобальной, поствоенной. Какая в ней будет роль НАТО, какая – Украины как полноправного участники системы безопасности. Прозвучат, считает эксперт, определенные месседжи о статусе нашей страны до вступления в Альянс.

"Новый формат Совет Украина-НАТО дает нам возможность принимать участие во всех мероприятиях блока фактически как полноценному его члену, просто без права голоса", – поясняет генерал.

Что касается собственно вступления Украины в НАТО, то на июльском саммите этого ожидать точно не стоит, предупреждает Николай Маломуж.

"Это четко дали понять и генсек Альянса, и руководители США, ряда европейских стран, – напоминает он. – До конца войны мы не станем членами этого военно-политического клуба. Следует просто принять этот факт – и активнее работать на победу, проводить эффективные реформы (особенно в ракурсе борьбы с коррупцией, приведения в порядок судебной ветви власти) и так далее. К сожалению, даже в период войны коррупция у нас продолжает процветать. Сейчас Запад на этом особо не заостряет внимание, потому что главная задача – победить оккупационную российскую армию и агрессивный путинский режим. Но это не значит, что наши партнеры не видят негативных явлений, которые у нас, имеются".

Так что, констатирует генерал, кроме военных стандартов НАТО, которым мы уже соответствуем (в том числе на уровне разведки), нам придется еще подтягивать антикоррупционую, а также экономическую составляющие. Плюс – демократическую.

"В период военного положения в Украине демократические стандарты ущемляются – это ни для кого не секрет. Но если подобное продолжится и в мирное время, если у нас власти попытаются насадить систему авторитарного контроля (за СМИ, политическими оппонентами, за правами и свободами человека в целом), это точно исключит любые евроатлантические перспективы Украины, – подчеркивает Николай Маломуж. – И это надо понимать. И уже сейчас работать над решением этих сложнейших задач".