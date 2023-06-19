Попытка охладить взрывную напряженность: главный дипломат США приехал в Китай

Встреча с Си Цзиньпином оставалась под вопросом до последнего

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прилетел в Пекин для того, чтобы снизить напряженность и возобновить диалог. На переговоры между двумя супердержавами делали высокие ставки, закончившиеся неожиданной встречей с лидером Китая, которая до последнего была под вопросом.

Среди тем обсуждения были война в Украине и зерновое соглашение.

Визит откладывали 3 месяца из-за шара

Поездка Блинкена откладывалась с февраля из-за скандала со шпионским воздушным шаром, который пролетел над воздушным пространством США. После этого дипломатический диалог на высоком уровне был заморожен. Администрация Байдена неоднократно выражала желание перенести визит Блинкена, который Пекин неоднократно отклонял.

Администрация президента США надеется, что эта поездка станет первым шагом к предстоящему саммиту между президентом Джо Байденом и Си Цзиньпином в этом году.

Неопределенность о том, встретятся ли Си Цзиньпин и Блинкен еще больше подчеркнула напряженные отношения между США и Китаем. Но то, что она свершилась, называют положительным сигналом. В то же время USA Today назвала встречу Блинкена и Си "дипломатическим танго", а многие обратили внимание, что во время приветствия Блинкен шел в Си с протянутой рукой, когда последний стоял.

Китай предостерег от помощи россии

Хотя в официальных коммюнике Китая и США об Украине не упоминается, однако на брифинге по итогам визита Блинкен рассказал, что разговоры с Си касались войны в Украине и Северной Корее.

Блинкен сказал, что Китай заверил США и другие страны, что не будет оказывать помощь россии, и "мы не видели никаких доказательств, противоречащих этому". Хотя он отметил, что заверения Китая соответствуют неоднократным заявлениям, сделанным за последние недели.

"Мы обеспокоены китайскими компаниями, которые могут предоставлять технологии, которые россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительным по этому поводу", – добавил глава Госдепа США.

Тысяча и одна проблема

В отношениях между странами легче назвать вопрос, по которому нет споров, чем наоборот. В понедельник, 19 июня, Блинкен три часа спорил с главным дипломатом Китая — главой комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И (в иерархии эта должность выше главы МИД Китая). Ван обвинил Вашингтон в "неправильном восприятии" Китая как первопричины ухудшения отношений и потребовал прекратить подавление технологического развития Китая.

Ван повторил, что Тайвань является одним из основных интересов Китая, по которому "нет места для компромисса".

А в воскресенье Блинкен провел более семи часов "откровенных" и "конструктивных" переговоров с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Речь шла о вопросах Тайваня, торговле, правах человека, прекращении потока фентанила и его химических веществ-прекурсоров из Китая, войне в Украине. Однако прогресса стороны добиться не смогли.

После переговоров с Си Цзиньпин Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. Однако обеспокоены "провокационными действиями Китая".

"Кризис на Тайване мог бы повлечь мировой экономический кризис, поскольку через Тайваньский пролив проходит 50% коммерческих контейнерных перевозок, а на сам Тайвань приходится 70% экспорта", — отметил он.

Значение визита

Издание Politico сообщает, что США и Китай обещают стабилизировать отношения. Остается увидеть, смогут ли две страны решить свои важнейшие разногласия, многие из которых имеют последствия для международных финансов, безопасности и стабильности.

Как отмечает AP, было немного признаков того, что любая из сторон готова отступить от своих позиций в таких вопросах как торговля, Тайвань, состояние прав человека в Китае и Гонконге, китайская военная активность в Южнокитайском море, война россии в Украине.

Дипломатическая хореография свидетельствует о желании добиться прогресса, считает профессор Центра американских исследований в Шанхае Ву Синьбо, передает Reuters.

"Сообщения Китая были достаточно положительными. Китай показал, что он все еще надеется сотрудничать с США для стабилизации и улучшения отношений. Я думаю, что хотя Китай не настроен оптимистично по отношению к китайско-американским отношениям, он также не потерял надежды", — сказал Синьбо.

Дипломатические отношения на высоком уровне между Вашингтоном и Пекином состоялись в тот момент, когда несколько бизнес-лидеров начали визиты в Китай в последние месяцы, включая генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, генерального директора JPMorgan Джейми Димона и генерального директора Apple Тима Кука. CNBC.

На прошлой неделе китайский президент Си провел переговоры с соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом, выразив надежду, что дружба между народами Китая и США продолжится.

"Я часто говорю, что основа китайско-американских отношений лежит в людях. Мы всегда надеемся на американский народ и надеемся, что дружба между двумя народами продолжится", – сказал Си в пятницу/

Си также сказал Гейтсу, что он "первый американский друг", которого он встретил в Пекине в этом году.