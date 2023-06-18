Это приблизит Украину к НАТО: Столтенберг рассказал о новом пакете помощи

Украину хотят приблизить к НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле 2023 года, Украина получит пакет долгосрочной помощи от союзников.

Об этом сообщает Welt., со ссылкой на комментарий генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, НАТО примет пакет помощи, призванный привести Украину к стандартам НАТО в течение нескольких лет. Он считает, что это должно приблизить нашу страну к Альянсу.

"Будущее Украины — в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является утверждение себя как суверенного и независимого государства — иначе нет смысла обсуждать членство", — сказал он.

Также он добавил, что после окончания войны Украина должна получить гарантии безопасности, чтобы россия со временем не смогла перевооружиться и снова напасть.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшее время Украину не позовут в НАТО, однако уже сейчас наше государство становится ближе к союзникам.

Также мы сообщали, что то Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, в которой призывает страны-члены НАТО начать процесс принятия Украины в Альянс после завершения войны.