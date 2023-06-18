Це наблизить Україну до НАТО: Столтенберг розповів про новий пакет допомоги

Україну хочуть наблизити до НАТО

На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні 2023 року, Україна отримає пакет довгострокової допомоги від союзників.

Про це повідомляє Welt, з посиланням на коментар генсека НАТО Єнса Столтенберга.

За його словами, НАТО прийме пакет допомоги, який покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. Він вважає, що це має наблизити нашу країну до Альянсу.

"Майбутнє України — в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави — інакше немає сенсу обговорювати членство", - сказав він.

Також він додав, що після закінчення війни Україна має отримати гарантії безпеки, щоб росія згодом не змогла переозброїтися та знову напасти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найближчим часом Україну не покличуть до НАТО, проте вже зараз наша держава стає ближчою до союзників.

Також ми повідомляли, що Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликає країни-члени НАТО розпочати процес прийняття України до Альянсу після завершення війни.