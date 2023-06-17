США проти вступу України до НАТО за спрощеною процедурою: Байден каже, що проблема не у ЗСУ

У Білому домі вважають, що Україна все ж таки вступить до НАТО, але не за спрощеною процедурою

Президент США Джо Байден виступив проти надання Україні можливості вступу до НАТО за спрощеною системою.

Як повідомляє CNN, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи він готовий спростити процедуру вступу, Байден чітко відповів "ні".

За його словами, Україна має відповідати тим самим стандартам, що й інші члени Альянсу. Байден зазначив, що у військовому плані ЗСУ відповідає стандартам НАТО, але його турбує безпека всієї української структури безпеки.

"Вона не корумпована? Чи відповідає вона всім стандартам, яким відповідає будь-яка інша країна в НАТО?", — спитав він.

Президент США додав, що рано чи пізно Україна зможе дати необхідні відповіді на ці питання, проте без цього вступу до Альянсу не відбудеться.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ напередодні з’явилася інформація про те, що Байден підтримує ідею відмови від плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) для України. Водночас Угорщина та Туреччина виступають проти цього.

Варто зазначити, що новообраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс раніше заявляв, що в НАТО не розуміють, що буде, якщо до Альянсу приєднається країна, яка перебуває у стані війни.