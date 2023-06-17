Дві країни виступили проти спрощеного вступу України до НАТО: ЗМІ розкрили деталі

Скасування ПДЧ може бути одним із кількох компонентів політичного пакету, запропонованого Україні у Вільнюсі

Серед членів НАТО зростає підтримка приєднання України до Альянсу спрощеним шляхом — без "плану дій щодо членства" (ПДЧ). Можливо, це буде затверджено офіційно під час липневого саміту НАТО у Литві.

Один з високопоставлених дипломатів зі Східної Європи заявив, що пропозиція про відміну ПДЧ, "якщо вона буде запропонована, є хорошою. Ми б підтримали", пише Politico.

Оптимістично налаштований з цього питання і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"З’являється все більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це. Я був би відкритий для цього", — заявив він.

Своєю чергою дипломат із Північної Європи зазначив, що скасування ПДЧ може бути одним із кількох компонентів політичного пакету, запропонованого Україні у Вільнюсі, поряд із "імовірними двосторонніми гарантіями безпеки". Він додав, що обговорення щодо цього розпочнуться наступного тижня.

Водночас є й розбіжності: члени Східного флангу НАТО хочуть, щоб Україна мала чіткий післявоєнний шлях до членства. Однак інші європейці побоюються, що скасування ПДЧ нібито ще більше розлютить росію, може призвести до ескалації війни та ускладнить відновлення зв’язків із москвою після війни.

Крім того, рух України до НАТО є проблематичним для двох країн-членів Альянсу – Угорщини та Туреччини. Тому, за словами урядовця із країни НАТО, у Вільнюсі "Все буде не так просто".

Ще один чиновник із країни НАТО вважає, що ймовірність скасування ПДЧ для України зросла після того, як стало відомо про підтримку такого кроку президентом США Джо Байденом.

"Фундаментально більше країн підтримують активнішу позицію щодо України, ніж адміністрація Байдена, можливо, очікувала спочатку", — зазначив співрозмовник видання.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у США підтримують план генсека НАТО Єнса Стотленберга, згідно з яким Україна має вступити до Альянсу без завершення ПДЧ. Зокрема, схвально до цього ставиться Джо Байден. Питання вступу України до НАТО було обговорено під час недавнього візиту Столтенберга до США.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі Україна очікує, що Альянс внесе ясність щодо перспектив Києва вступити до його лав.