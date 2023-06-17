Две страны выступили против упрощенного вступления Украины в НАТО: СМИ раскрыли детали

Отмена ПДЧ может быть одним из нескольких компонентов политического пакета, предложенного Украине в Вильнюсе

Среди членов НАТО растет поддержка присоединения Украины к Альянсу по упрощенному пути — без "плана действий по членству" (ПДЧ). Возможно, это будет утверждено официально во время июльского саммита НАТО в Литве.

Один из высокопоставленных дипломатов из Восточной Европы, заявил, что предложение об отмене ПДЧ, "если оно будет предложено, является хорошим. Мы бы поддержали", пишет Politico.

Оптимистично настроен по этому поводу и министр обороны Германии Борис Писториус.

"Появляется все больше признаков того, что все смогут договориться об этом. Я был бы открыт для этого", — заявил он.

В свою очередь дипломат из Северной Европы отметил, что отмена ПДЧ может быть одним из нескольких компонентов политического пакета, предложенного Украине в Вильнюсе, наряду с "вероятными двусторонними гарантиями безопасности". Он добавил, что обсуждения по этому поводу начнутся на следующей неделе.

В то же время есть и разногласия: члены Восточного фланга НАТО хотят, чтобы у Украины был четкий послевоенный путь к членству. Однако другие европейцы опасаются, что отмена ПДЧ якобы еще больше разозлит россию, может привести к эскалации войны и затруднит восстановление связей с москвой после войны.

Кроме того, движение Украины в НАТО является проблематичным для двух стран-членов Альянса — Венгрии и Турции. Поэтому, по словам чиновника из страны НАТО, в Вильнюсе "Все будет не так просто".

Еще один чиновник из страны НАТО считает, что вероятность отмены ПДЧ для Украины возросла после того, как стало известно о поддержке такого шага президентом США Джо Байденом.

"Фундаментально больше стран поддерживают более активную позицию в отношении Украины, чем администрация Байдена, возможно, ожидала изначально", — отметил собеседник издания.

Как ранее сообщал "Телеграф", в США поддерживают план генсека НАТО Йенса Стотленберга, согласно которому Украина должна вступить в Альянс без завершения ПДЧ. В частности одобрительно к этому относится Джо Байден. Вопрос вступления Украины в НАТО обсуждали во время недавнего визита Столтенберга в США.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Украина ожидает, что Альянс внесет ясность по поводу перспектив Киева вступить в его ряды.