США против вступления Украины в НАТО по упрощенной процедуре: Байден говорит, что проблема не в ВСУ

В Белом доме считают, что Украина все же вступит в НАТО, но не по упрощенной процедуре

Президент США Джо Байден выступил против предоставления Украине возможности вступить в НАТО по упрощенной системе.

Как сообщает CNN, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он упростить процедуру вступления, Байден четко ответил "нет".

По его словам, Украина должна соответствовать тем же стандартам, что и другие члены Альянса. При этом Байден отметил, что в военном плане ВСУ отвечает стандартам НАТО, но его беспокоит безопасность всей украинской структуры безопасности.

"Она не коррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которым соответствует любая другая страна в НАТО?", — спросил он.

Президент США добавил, что рано или поздно Украина сможет дать необходимые ответы на эти вопросы, однако без этого вступления в Альянс не произойдет.

Как сообщалось ранее, в СМИ накануне появилась информация о том, что Байден поддерживает идею отказа от плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины. Вместе с тем Венгрия и Турция выступают против этого.

Стоит отметить, что новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявлял, что в НАТО не понимают, что будет если к Альянсу присоединится страна, которая находится в состоянии войны.