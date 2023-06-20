Саміт НАТО: чого чекати Україні та росії – прогноз від генерала

Для України на саміті мають виробити концепцію подальшої підтримки у війні, розв’язаній рф

З наближенням саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде вже за три тижні, 11-12 липня, дедалі більше актуалізується тема євроатлантичної інтеграції України, нового рівня підтримки, гарантій безпеки для нашої країни у період, доки вона не стала членом Північноатлантичного альянсу.

Про що йтиметься на саміті та чому, попри потужну армію, нам не варто розраховувати на швидкий вступ до НАТО, "Телеграфу" розповів генерал армії, ексголова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж.

Піде конкретика

"Насамперед Вільнюський саміт НАТО буде присвячений зміні стратегії блоку щодо нових загроз. Це і російська агресія проти України, та й усього демократичного світу в цілому. І загрози регіонального рівня – Балкани, арабські країни, ситуація Китайська Народна Республіка – Тайвань. Щоправда, зараз американці намагаються пом’якшити протиріччя з китайцями, знайти спільні інтереси, моделі співробітництва в економічній, торговельній, технологічній сферах, — зазначає Микола Маломуж. — І, судячи з заяв після зустрічей держсекретаря США Ентоні Блінкена в Пекіні з керівництвом Китаю, є певний позитив".

А тому, продовжує генерал, на перший план виходить саме війна, розв’язана росією. Отже, впевнений експерт, на саміті у Вільнюсі будуть чітко визначені насамперед усі програми дій НАТО на випадок агресії рф проти країн Альянсу.

Це стратегічно важливо, наголошує Микола Маломуж. На його думку, буде знову переглянуто концепцію НАТО. Він нагадує, що минулого року туди вже внесли зміни, прописавши росію як головну загрозу. Тепер, вважає генерал, важливо не просто окреслити цю позицію, а й прописати відповідну підготовку сил та засобів для проведення можливих активних тактичних чи стратегічних військових операцій у разі прямої агресії з боку росії.

"Тепер піде конкретика. Кількість військ, військової техніки, боєприпасів. Їхнє розміщення. Запобіжні дії різних типів. Починаючи з розвідки і закінчуючи стратегічними вогневими засобами. Йтиметься про взаємодію армій країн Альянсу, про систематичні навчання. Щоб росія бачила готовність високого класу відбити будь-яку спробу нападу з її боку", – пояснює експерт.

Щодо України, то на саміті, вважає Микола Маломуж, вироблять концепцію подальшої підтримки нашої країни у війні, розв’язаній рф. З урахуванням формату "Рамштайн" (міністри оборони країн — членів НАТО та союзників), домовленостей на найвищому рівні представників "Великої сімки", інших країн. Аж до нашої остаточної перемоги над агресором.

Йдеться, на думку генерала, також про вдосконалення логістики, щоб озброєння і боєприпаси надходили до нас ще швидше, особливо на тлі наступальних операцій ЗСУ, що розгортаються, коли всього цього потрібно більше й більше.

"Звичайно, торкнуться теми гарантій безпеки України на період до її вступу до Альянсу. Тут напрацьовуються варіанти, зокрема двостороннього співробітництва. Яка країна і що може запропонувати, чим може допомогти. Оперативно. Без тривалої бюрократичної тяганини, як буває, коли потрібна згода всіх членів НАТО, — пояснює Микола Маломуж. – Головне, що і генсек НАТО Столтенберг, і ключові країни Альянсу чітко дали зрозуміти – ні про яке "заморожування" конфлікту, ні про яке псевдоперемир'я, ні про яке визнання анексії українських територій і мови не може бути".

Новий формат та старі проблеми

Важливою темою, на думку генерала, стане посилення безпеки країн, що межують з рф (особливо Фінляндії як нового члена НАТО) та Білоруссю, куди росіяни поставили ядерне озброєння (Польща, Литва, Латвія).

Крім того, прогнозує Микола Маломуж, обговорюватиметься створення найвищої системи безпеки – глобальної, післявоєнної. Яка в ній буде роль НАТО, яка – України як повноправного учасника системи безпеки. Прозвучать, вважає експерт, певні меседжі щодо статусу нашої країни до вступу до Альянсу.

"Новий формат Рада Україна-НАТО дає нам можливість брати участь у всіх заходах блоку фактично як повноцінному його члену, просто без права голосу", — пояснює генерал.

Щодо власне вступу України до НАТО, то на липневому саміті цього очікувати точно не варто, попереджає Микола Маломуж.

"Це чітко дали зрозуміти і генсек Альянсу, і керівники США, низки європейських країн, – нагадує він. – До кінця війни ми не станемо членами цього військово-політичного клубу. Слід просто прийняти цей факт – і активніше працювати на перемогу, проводити ефективні реформи (особливо в ракурсі боротьби з корупцією, упорядкування судової гілки влади) тощо. На жаль, навіть у період війни корупція у нас продовжує процвітати, зараз Захід на цьому особливо не загострює увагу, тому що головне завдання – перемогти окупаційну російську армію та агресивний путінський режим. Але це не означає, що наші партнери не бачать негативних явищ, які у нас є".

Отже, констатує генерал, окрім військових стандартів НАТО, яким ми вже відповідаємо (у тому числі на рівні розвідки), нам доведеться ще підтягувати антикорупційну та економічну складові. Плюс – демократичну.

"У період воєнного стану в Україні демократичні стандарти ущемляються – це ні для кого не секрет. Але якщо подібне продовжиться і в мирний час, якщо в нас влада спробує насадити систему авторитарного контролю (за ЗМІ, політичними опонентами, за правами та свободами людини в цілому), це точно виключить будь-які євроатлантичні перспективи України, – наголошує Микола Маломуж. – І це треба розуміти. І вже зараз працювати над розв'язанням цих найскладніших завдань".