Спроба охолодити вибухову напруженість: головний дипломат США приїхав у Китай

Зустріч з Сі Цзіньпіном лишалася під питанням до останнього

Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів у Пекін для того, щоб зменшити напруженість та відновити діалог. На переговори між двома супердержавами робили високі ставки, які закінчилися неочікуваною зустріччю з лідером Китаю, яка до останнього була під питанням.

Серед тем обговорення були війна в Україні та зернова угода.

Візит відкладали 3 місяці через кулю

Поїздка Блінкена відкладалася з лютого через скандал зі шпигунською повітряною кулею, яка пролетіла над повітряним простором США. Після цього дипломатичний діалог на високому рівні був замороженим. Адміністрація Байдена неодноразово висловлювала бажання перенести візит Блінкена, що Пекін неодноразово відхиляв.

Адміністрація президента США сподівається, що ця поїздка стане першим кроком до можливого саміту між президентом Джо Байденом і Сі Цзіньпіном цього року.

Невизначеність щодо того, чи зустрінуться Сі Цзіньпін та Блінкен ще більше підкреслила напружені відносини між США та Китаєм. Але те, що вона відбулася, називають позитивним сигналом. Водночас USA Today назвала зустріч Блінкена та Сі "дипломатичним танго", а багато хто звернув увагу, що під час привітання Блінкен ішов до Сі з протягнутою рукою, коли останній стояв.

Китай застерегли від допомоги росії

Хоча в офіційних комюніке Китаю та США про Україну не згадується, проте на брифінгу за підсумками візиту Блінкен розповів, що розмови з Сі стосувалися війни в Україні та Північній Кореї.

Блінкен сказав, що Китай запевнив США та інші країни, що не надаватиме допомогу росії, і "ми не бачили жодних доказів, які б суперечили цьому". Хоча він зазначив, що запевнення Китаю відповідають неодноразовим заявам, зробленим протягом останніх тижнів.

"Ми занепокоєні китайськими компаніями, які можуть надавати технології, які росія може використовувати для просування своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильним щодо цього", – додав голова Держдепу США.

Тисяча і одна проблема

У відносинах між країнами легше назвати питання, щодо якого немає суперечок, ніж навпаки. У понеділок, 19 червня, Блінкен три години сперечався з головним дипломатом Китаю — головою комісії з закордонних справ ЦК КПК Ван Ї (в ієрархії ця посада вище голови МЗС Китаю). Ван звинуватив Вашингтон у "неправильному сприйнятті" Китаю як першопричини погіршення відносин та вимагав припинити придушення технологічного розвитку Китаю.

Ван повторив, що Тайвань є одним із основних інтересів Китаю, щодо якого "немає місця для компромісу".

А у неділю Блінкен провів понад сім годин "відвертих" і "конструктивних" переговорів з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Йшлося про питання Тайваню, торгівлю, права людини, припинення потоку фентанілу та його хімічних речовин-прекурсорів з Китаю, війну в Україні. Однак прогресу сторони досягти не змогли.

Після перемовин з Сі Цзіньпіном Блінкен заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню. Проте занепокоєні "провокаційними діями Китаю".

"Криза на Тайвані могла б спричинити світову економічну кризу, оскільки через Тайванську протоку проходить 50% комерційних контейнерних перевезень, а на сам Тайвань припадає 70% експорту", — зазначив він.

Значення візиту

Видання Politico повідомляє, що США та Китай обіцяють стабілізувати відносини. Залишається побачити, чи зможуть дві країни вирішити свої найважливіші розбіжності, багато з яких мають наслідки для міжнародних фінансів, безпеки та стабільності.

Як зазначає AP, було небагато ознак того, що будь-яка зі сторін готова відступити від своїх позицій у таких питаннях, як торгівля, Тайвань, стан прав людини в Китаї та Гонконзі, китайська військова активність у Південнокитайському морі, війна росії в Україні.

Дипломатична хореографія свідчить про бажання досягти прогресу, вважає професор Центру американських досліджень у Шанхаї Ву Сіньбо, передає Reuters.

"Повідомлення Китаю були досить позитивними. Китай показав, що він все ще сподівається співпрацювати зі США для стабілізації та покращення відносин. Я думаю, що хоча Китай не налаштований оптимістично щодо китайсько-американських відносин, він також не втратив надії", — сказав Сіньбо.

Дипломатичні відносини на високому рівні між Вашингтоном і Пекіном відбулися в той момент, коли кілька бізнес-лідерів розпочали візити до Китаю в останні місяці, включаючи генерального директора Tesla і SpaceX Ілона Маска, генерального директора JPMorgan Джеймі Дімона та генерального директора Apple Тіма Кука, звертає увагу CNBC.

Минулого тижня китайський президент Сі провів переговори зі співзасновником Microsoft Біллом Гейтсом, висловивши надію, що дружба між народами Китаю та США продовжиться.

"Я часто кажу, що основа китайсько-американських відносин лежить у людях. Ми завжди покладаємо наші надії на американський народ і сподіваємося, що дружба між двома народами продовжиться", – сказав Сі в п’ятницю/

Сі також сказав Гейтсу, що він "перший американський друг", якого він зустрів у Пекіні цього року.