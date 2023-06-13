"EBLAN - і точка": китайський бренд одягу зібрався в рф, мережа радіє за росіян

Росіяни вже встигли привітати з обновками

Після того, як росія розв’язала повномасштабну війну з Україною, з її ринку пішли багато західних брендів, а натомість почали приходити їхні аналоги з Піднебесної. Одним із таких є виробник одягу з промовистою назвою "EBLAN", який вважає, що матиме успіх у росіян.

Про це повідомляють російські медіа.

Перший російський "EBLAN" вже повинен відкритися незабаром, адже компанія вже офіційно оголосила про вихід на прилавки в рф. Китайці вважають, що у Росії марка матиме величезний попит серед покупців.

При цьому самі росіяни чомусь з побоюванням уявляють, як ходитимуть в EBLANі, стверджуючи, що китайському бренду, ймовірно, доведеться подумати над вивісками.

"От тільки навряд чи цензура пропустить магазин з такими вивісками. Про слоган співробітники бренду ще розмірковують", — пишуть росЗМІ.

У мережі, до речі, вже встигли привітати росіян із обновками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Москві відкрили "російський McDonald’s" зі смішною назвою.

Також ми повідомляли, що мережа веселиться над бідами "російського McDonald’s". Там, до речі, одразу після відкриття закінчилася картопля.