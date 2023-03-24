Leroy Merlin все-таки вирішила піти з росії: що буде з магазинами в рф

До цього компанія зупинила всі інвестиції у росії

Через рік після повномасштабної російської агресії одна з найбільших компаній, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі будівельними, господарськими та супутніми товарами — Leroy Merlin все ж таки вирішила не заробляти криваві гроші і йде з ринку росії.

Про це повідомила пресслужба власника магазину французької групи ADEO.

Leroy Merlin хоче залишити росію, а магазини передати локальному менеджменту.

"Після більш ніж 18-річної діяльності в росії передача контролю над "Леруа Мерлен" місцевому керівництву має зберегти робочі місця для 45 000 співробітників та забезпечити, щоб діяльність компанії залишалася на службі мешканців", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей процес є результатом роботи, розпочатої кілька місяців тому відповідно до міжнародних норм і слідує за призупиненням усіх нових інвестицій ADEO у росії з початку конфлікту та поступовою незалежністю місцевих операцій.

Варто зазначити, що інформація про выхід Leroy Merlin з’явилася після того, як нещодавно (14 березня) глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав західні компанії, які досі не пішли з росії, зробити це. І це в міністерстві роблять уже не вперше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому частина міжнародних компаній не поспішають виходити з Росії.