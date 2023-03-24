Leroy Merlin все-таки решила уйти из россии: что будет с магазинами в рф

До этого компания остановила все инвестиции в россии

Спустя год после полномасштабной российской агрессии одна из крупнейших компаний, которая специализируется на розничной торговле строительными, хозяйственными и сопутствующими товарами — Leroy Merlin все же решила не зарабатывать кровавые деньги и уходит с рынка рф.

Об этом сообщила пресс-служба владеющей магазином французской группы ADEO.

Leroy Merlin хочет покинуть россию, а магазины передать локальному менеджменту.

"После более чем 18-летней деятельности в россии передача контроля над "Леруа Мерлен" местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников и обеспечить, чтобы деятельность компании оставалась на службе жителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот процесс является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами и следует за приостановкой всех новых инвестиций ADEO в россии с начала конфликта и постепенной независимостью местных операций.

Стоит отметить, что информация об уходе Leroy Merlin появилась после того, как не так давно (14 марта) глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западные компании , которые до сих пор не ушли из россии, сделать это. И это в министерстве делают уже не в первый раз.

Напомним, ранее мы писали о том, почему часть международных компаний не спешат выходить из россии.