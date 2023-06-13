"EBLAN - и точка": китайский бренд одежды собрался в рф, сеть радуется за россиян
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Россиян уже успели поздравить с обновками
После того, как россия развязала полномасштабную войну с Украиной с её рынка ушли многие западные бренды, а взамен начали приходить их аналоги из Поднебесной. Одним из таких является производитель одежды с красноречивым названием "EBLAN", который считает, что будет пользоваться успехом у россиян.
Об этом сообщают российские медиа.
Первый российский "EBLAN" уже должен открыться совсем скоро, ведь компания уже официально объявила о выходе на прилавки в рф. Китайцы считают, что в россии марка будет иметь огромный спрос среди покупателей.
При этом сами россияне почему-то с опаской представляют, как будут ходить в EBLANе, утверждая, что китайскому бренду вероятно придется подумать над вывесками.
"Вот только вряд ли цензура пропустит магазин с такими вывесками. О слогане сотрудники бренда ещё размышляют", — пишут росСМИ.
В сети, к слову, уже успели поздравить россиян с обновками.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Москве открыли "русский McDonald's" со смешным названием.
Также мы сообщали, что сеть веселится над бедами "русского McDonald's". Там, к слову, сразу после открытия закончилась картошка.