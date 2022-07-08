Немає фрі, але є просрочка. І точка": мережа веселиться над бідами "російського McDonald's"

У росії в мережі громадського харчування "Смачно — і точка" закінчилася картопля

У п’ятницю, 8 липня, на 135-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в "російському McDonald’s" не можна замовити картоплю фрі.

Картопля фрі та картопля по-селянськи тимчасово не будуть доступні в частині ресторанів "Смачно — і точка". Про це повідомили РБК у пресслужбі компанії.

За інформацією джерела, 2021 рік був неврожайним у рф для сортів картоплі, яка використовується для виробництва картоплі фрі на підприємствах мережі. Повідомляється, що проблему вирішать на початку наступного врожайного року, восени 2022 року.

"Це пов’язано з тим, що 2021 рік у росії став неврожайним для сортів картоплі, яка використовується для виробництва картоплі фрі в підприємствах мережі. Протягом останніх 8 років компанія орієнтувалася на російських постачальників і закуповувала продукти у них. Крім того, став неможливим імпорт з ринків, які могли б стати тимчасовими постачальниками картоплі для підприємств у росії", — пояснили в компанії.

Додамо, що в мережі скаржаться на якість їжі у "Смачно — і точка". Крім того, користувачі зі сміхом сприйняли чергове імпортозаміщення в рф.

Нагадаємо, McDonald’s через повномасштабне вторгнення рф в Україну спочатку призупинив діяльність у росії, а потім пішов з російського ринку. На місце гіганта громадського харчування прийшов російський бренд "Смачно — і точка". Компанія осоромилася через логотип, але на відкриття прийшло чимало росіян.