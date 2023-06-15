Первые итоги 13-го Рамштайна: сотни ракет и обучение пилотов на F-16

На встрече звучали заявления, что Украину ждет тяжелая битва, но Киев все равно победит

В Брюсселе закончилось 13-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайна". Уже известны первые результаты встречи — союзники усилят украинскую ПВО и обсуждали обучение украинских пилотов на западных истребителях. На итоговой пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новых миллиардных взносах стран-доноров: США, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов, Италии, Норвегии и Германии.

Какое оружие предоставляют Украине и какие важные заявления там звучали:

Подготовка украинских пилотов

На "Рамштайне" говорили о прогрессе в "коалиции истребителей F-16". В частности, речь шла о тренировке украинских пилотов, которая является частью помощи. Нидерланды и Дания сообщили о прогрессе в планах подготовки украинских пилотов на F-16.

Министр обороны Алексей Резников после заседания сообщил, что получил обязательства от союзников о старте учений, передает "Европейская правда":

"Сегодня я слышал очень важные новости о так называемой "птичьей коалиции" или "коалиции истребителей"… Сегодня мы получили обязательства от наших партнеров, что обучение начнется, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей", – сказал министр.

Учения начнут сначала на истребителях F-16, этот тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания. Позже, по его словам, присоединятся другие страны.

"Мы услышали хорошие новости от наших шведских партнеров, что у нас будет опция тестировать возможности там", — добавил министр.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня стал ньюзмейером и сказал, что тренировка пилотов уже началась. Но это впоследствии опроверг представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат.

Сотни ракет, обслуживание "Леопардов"

На итоговой пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин заявил, что доноры сосредоточены на удовлетворении неотложных потребностей Украины в системах ПВО наземного базирования. Это особенно важно, поскольку в последний месяц россия усилила атаки. Потому США, Великобритания, Дания и Нидерланды отправят Украине сотни ракет для ПВО. Передача уже началась и должна завершиться через несколько недель.

Также Канада выделяет еще 500 млн. долларов на снаряды ПВО, чтобы защитить небо Украины. В частности, она предоставит:

288 ракет AIM-7 из состава Вооруженных сил Канады для ПВО;

10 тыс. патронов калибра 105 мм для обеспечения артиллерийских систем;

Операция UNIFIER будет продлена до 2026 года, что обеспечит значительную способность Вооруженных сил Канады реагировать на неотложные потребности Украины в обучении;

Канада будет способствовать усилиям по подготовке пилотов, обслуживанию и поддержке украинских F-16;

Канада примет участие в центре обслуживания танков Leopard 2 в Польше.

Канада отчиталась, что были изготовлены все 200 бронированных машин Senator, 116 уже доставлены, 18 должны быть доставлены на следующей неделе. В ближайшие дни будут доставлены анонсированные ранее 6750 штурмовых винтовок, 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм, 250 тыс. патронов калибра 5,56 мм и 70 тыс. снайперских боеприпасов.

Германия и Польша ведут работу по содержанию обслуживания новых танков "Леопард".

Италия также объявила о последнем транше помощи, в который входят "важнейшие системы вооружения для обороны Украины".

Кроме того, Норвегия, Германия и Дания объявили новые пакеты военной помощи. В частности, Дания выделит еще примерно 2,6 млрд долларов для военной помощи на 2024 год.

Также на прошлой неделе США объявили о пакете помощи более 2 миллиардов долларов, он включал дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и HAWK и дополнительные артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм. А президент США Джо Байден во вторник одобрил пакет помощи в размере 325 миллионов долларов, включающий в себя боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем и ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, а также десятки других боевых машин пехоты Bradley и бронетехники Stryker.

Главные заявления о войне и контрнаступлении

Ллойд Остин во время вступительной речи отметил, что борьба Украины — это марафон, а не спринт.

"Мы собираемся в критический и исторический момент. Как сказал президент Байден, "эта война направлена на уничтожение права Украины на существование как государства".

Относительно НАТО: "Мы продолжаем поддерживать Украину в формате политики открытых дверей. У каждой страны есть свой путь к НАТО. Мы продолжаем двигаться вперед в этом направлении".

Ллойд Остин

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли о контрнаступлении: "Сотни тысяч россиян окопались и ждут украинцев. Это будет тяжелая битва. Но Украина все равно победит".

Также он отметил, что западные страны подготовили около 60 тысяч украинских военных для текущего контрнаступления. Учеба проходила на 3 континентах с участием 35 стран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие решения были приняты на предыдущем "Рамштайне" в конце мая.