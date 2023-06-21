Вице-спикер парламента Великобритании: В Вильнюсе необходимо проложить путь членства Украины в НАТО

Это и в интересах НАТО и в интересах Украины, считает сэр Роджер Гейл

На саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе должен быть проложен конкретный путь для вступления Украины в НАТО.

Об этом в комментарии Guildhall заявил вице-спикер парламента Великобритании сэр Роджер Гейл.

"Я думаю, что это и в интересах НАТО и в интересах Украины — необходим конкретный путь вступления Украины в НАТО (на саммите в Вильнюсе — ред.). Я не считаю, что это то, что может или должно произойти сейчас. Пока Украина в состоянии войны, это вероятно не лучшее время для принятия такого решения. Но, я бы надеялся и ожидал, что как только Украина выиграет войну при помощи НАТО, тогда станет возможно полное ее членство в альянсе", — заявил британский парламентарий.

"Еще раз, необходимо проложить путь членству Украины в НАТО. Членство в НАТО, безусловно, имеет свою цену. Сейчас по понятным причинам все ресурсы, которые у Украины есть направлены на то, чтобы в первую очередь победить в войне. Во-вторых, при помощи международного сообщества, и вы знаете что премьер-министр Великобритании проводит конференцию в Лондоне сегодня по этому вопросу, необходимо восстановить страну, это будет стоить миллиарды. Я думаю, в первую очередь, необходима безопасность и восстановление. Но, в тандеме с этим, четкий путь членству Украины в НАТО", — подытожил вице-спикер британского парламента.

Напомним ранее в немецком Бундестаге, выступили с призывом дать Украине ПДЧ и график вступления в НАТО уже на Вильнюсском саммите. Депутат от ХДС/ХСС, член комитета по международным отношениям Родерих Кизеветтер заявил, что страны, поддерживающие Украину должны перестать лишь выражать сожаление в ответ на новые российские военные преступления, необходим ответ силы в адрес РФ. Таким ответом, по его словам, должен стать предоставленный Украине уже на Вильнюсском саммите план членства в НАТО и график вступления в альянс.

Также, в парламенте Швеции депутат от входящей в коалицию Христианско-демократической партии Магнус Якобсон заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе не должен закончиться просто словами, Украина должна получить гарантии того, что станет членом альянса после победы в войне.

В свою очередь, депутат Европейского парламента от Эстонии, экс-командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас заявил, что лучшим исходом саммита НАТО в Вильнюсе стало бы приглашение Украины в альянс и предоставление конкретного плана по получению членства. В Европе продолжается тяжелая дискуссия по данному вопросу.

Саммит Североатлантического альянса (НАТО) в столице Литовской Республики Вильнюсе состоится 11-12 июля.