Віцеспікер парламенту Великої Британії: У Вільнюсі необхідно прокласти шлях членства України в НАТО

Це і в інтересах НАТО, і в інтересах України, вважає сер Роджер Гейл

На саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі має бути прокладений конкретний шлях для вступу України в НАТО.

Про це у коментарі Guildhall заявив віцеспікер парламенту Великої Британії сір Роджер Гейл.

"Я думаю, що це і в інтересах НАТО і в інтересах України — потрібен конкретний шлях вступу України до НАТО (на саміті у Вільнюсі — ред.). Я не вважаю, що це те, що може чи має статися зараз. Поки що Україна в стані війни це, ймовірно, не найкращий час для прийняття такого рішення. Але, я б сподівався і очікував, що як тільки Україна виграє війну за допомогою НАТО, тоді стане можливим повне її членство в альянсі", — заявив британський парламентар.

"Ще раз, необхідно прокласти шлях членству України в НАТО. Членство в НАТО, безумовно, має свою ціну. Зараз зі зрозумілих причин усі ресурси, які Україна має спрямовані на те, щоб насамперед перемогти у війні. По-друге, при допомозі міжнародної спільноти, і ви знаєте що прем'єр-міністр Великобританії проводить конференцію в Лондоні сьогодні з цього питання, необхідно відновити країну, це буде коштувати мільярди. Я думаю, в першу чергу, необхідна безпека та відновлення. Але в тандемі з цими пунктами – чіткий шлях членства України в НАТО", — підсумував віцеспікер британського парламенту.

Нагадаємо раніше в німецькому Бундестазі виступили із закликом дати Україні ПДЧ і графік вступу до НАТО вже на Вільнюському саміті. Депутат від ХДС/ХСС, член комітету з міжнародних відносин Родеріх Кізеветтер заявив, що країни, які підтримують Україну повинні перестати лише висловлювати співчуття, а у відповідь на нові російські військові злочини, потрібна відповідь сили. Такою відповіддю, за його словами, має стати наданий Україні вже на Вільнюському саміті план членства в НАТО та графік вступу до альянсу.

Також, у парламенті Швеції депутат від Християнсько-демократичної партії, що входить до коаліції, Магнус Якобсон заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі не повинен закінчитися просто словами, Україна має отримати гарантії того, що стане членом альянсу після перемоги у війні.

У свою чергу, депутат Європейського парламенту від Естонії, екскомандувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Ріхо Террас заявив, що найкращим результатом саміту НАТО у Вільнюсі стало б запрошення України до альянсу та надання конкретного плану щодо набуття членства.

Саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) у столиці Литовської Республіки Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.