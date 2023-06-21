"Нужен сильный сигнал": Ермак рассказал об ожиданиях от саммита НАТО

В ОПУ считают, что россия будет затягивать войну бесконечно, если Украина из-за этого не сможет вступить в НАТО

На предстоящем саммите НАТО в столице Литвы Украина должна получить приглашение на вступление в Альянс "как только позволят условия".

Такое мнение высказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время дискуссии в американском аналитическом центре Atlantic Council.

"Нам нужен, как и всем в мире, сильный сигнал: путь к членству Украины в НАТО никто не может изменить – это уже решено, и это произойдет", — сказал Ермак.

При этом он отметил, что до того, как произойдет официальное вступление, Украина должна получить гарантии безопасности, которые позволят ей безопасно интегрироваться в Альянс имея достаточно возможностей для самозащиты.

Ермак также добавил, что аргументы против вступления Украины в НАТО являются лишь допущениями и страхом.

"В течение более года войны Украина постоянно доказывала, что угрозы россии являются скорее блефом, чем опасностью", — отметил он.

Кроме того, по мнению главы ОП, статус войны не должен стать препятствием для интеграции, поскольку в противном случае российский диктатор попытается затянуть ее на неограниченный срок.

Как сообщалось ранее, новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявлял, что в НАТО не понимают, что будет если к Альянсу присоединится страна, которая находится в состоянии войны.