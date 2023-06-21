"Потрібен сильний сигнал": Єрмак розповів про очікування від саміту НАТО

В ОПУ вважають, що росія затягуватиме війну нескінченно, якщо Україна через це не зможе вступити до НАТО

На майбутньому саміті НАТО у столиці Литви Україна має отримати запрошення на вступ до Альянсу "як тільки дозволять умови".

Таку думку висловив голова офісу президента Андрій Єрмак під час дискусії в американському аналітичному центрі Atlantic Council.

"Нам потрібний, як і всім у світі, сильний сигнал: шлях до членства України в НАТО ніхто не може змінити — це вже вирішено, і це станеться", — сказав Єрмак.

При цьому він зазначив, що до того, як відбудеться офіційний вступ, Україна має отримати гарантії безпеки, які дозволять їй безпечно інтегруватися до Альянсу, маючи достатньо можливостей для самозахисту.

Єрмак також додав, що аргументи проти вступу України до НАТО є лише припущеннями та страхом.

"Протягом більше як рік війни Україна постійно доводила, що погрози росії є скоріше блефом, ніж небезпекою", — зазначив він.

Крім того, на думку глави ВП, статус війни не має стати перешкодою для інтеграції, оскільки інакше російський диктатор спробує затягнути її на необмежений термін.

Як повідомлялося раніше, новообраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс раніше заявляв, що в НАТО не розуміють, що буде, якщо до Альянсу приєднається країна, яка перебуває в стані війни.