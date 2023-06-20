Теперь пойдет конкретика: генерал рассказал, чего ждать от саммита НАТО

На первый план на саммите НАТО выходит именно война, развязанная россией, отметил Маломуж

На саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, будут четко определены все программы действий НАТО на случай агрессии России против стран Альянса.

Об этом " Телеграфу " рассказал генерал армии, эксглава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.

"В первую очередь Вильнюсский саммит НАТО будет посвящен изменению стратегии блока относительно новых угроз. Это и российская агрессия против Украины, и всего демократического мира в целом. И угрозы регионального уровня — Балканы, арабские страны, ситуация Китайская Народная Республика — Тайвань. Правда, сейчас американцы пытаются смягчить противоречия с китайцами, найти общие интересы, модели сотрудничества в экономической, торговой, технологической сферах, — отмечает Николай Маломуж . — И, судя по заявлениям после встреч госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекине с руководством Китая, есть определенный позитив".

Генерал отмечает, что на первый план выходит именно война, развязанная россией.

Эксперт уверен, что на саммите в Вильнюсе будут четко определены, прежде всего, все программы действий НАТО на случай агрессии России против стран Альянса.

По мнению Маломужа, будет снова пересмотрена концепция НАТО. Он напоминает, что в прошлом году туда уже внесли изменения, прописав Россию как главную угрозу.

Он считает важно прописать соответствующую подготовку сил и средств для проведения возможных активных тактических или стратегических военных операций в случае прямой агрессии со стороны России.

"Теперь пойдет конкретика. Количество войск, военной техники, боеприпасов. Их размещение. Предохранительные действия разных типов. Начиная с разведки и заканчивая стратегическими огневыми средствами. Речь идет о взаимодействии армий стран Альянса, о систематических учениях. Чтобы Россия видела готовность высокого класса отразить" какую попытку нападения с ее стороны", – объясняет эксперт.

Подробнее о саммите НАТО и его значении для Украины читайте на сайте "Телеграф" в статье: Саммит НАТО: чего ждать Украине и России — прогноз от генерала

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе, Украина может получить положительные для себя решения и алгоритм вступления в Альянс. Как сообщил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, на саммите страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано".