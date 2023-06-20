Тепер піде конкретика: генерал розповів, чого чекати від саміту НАТО

На перший план на саміті НАТО виходить саме війна, розв’язана росією, зазначив Маломуж

На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, будуть чітко визначені насамперед усі програми дій НАТО на випадок агресії рф проти країн Альянсу.

Про це "Телеграфу" розповів генерал армії, ексголова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж.

"Насамперед Вільнюський саміт НАТО буде присвячений зміні стратегії блоку щодо нових загроз. Це і російська агресія проти України, та й усього демократичного світу в цілому. І загрози регіонального рівня – Балкани, арабські країни, ситуація Китайська Народна Республіка – Тайвань. Щоправда, зараз американці намагаються пом’якшити протиріччя з китайцями, знайти спільні інтереси, моделі співробітництва в економічній, торговельній, технологічній сферах, — зазначає Микола Маломуж. — І, судячи з заяв після зустрічей держсекретаря США Ентоні Блінкена в Пекіні з керівництвом Китаю, є певний позитив".

Генерал наголошує, що на перший план виходить саме війна, розв’язана росією.

Експерт впевнений, що на саміті у Вільнюсі будуть чітко визначені насамперед усі програми дій НАТО на випадок агресії рф проти країн Альянсу.

На думку Маломужа, буде знову переглянуто концепцію НАТО. Він нагадує, що минулого року туди вже внесли зміни, прописавши росію як головну загрозу.

Він вважає, важливо прописати відповідну підготовку сил та засобів для проведення можливих активних тактичних чи стратегічних військових операцій у разі прямої агресії з боку росії.

"Тепер піде конкретика. Кількість військ, військової техніки, боєприпасів. Їхнє розміщення. Запобіжні дії різних типів. Починаючи з розвідки і закінчуючи стратегічними вогневими засобами. Йтиметься про взаємодію армій країн Альянсу, про систематичні навчання. Щоб росія бачила готовність високого класу відбити будь-яку спробу нападу з її боку", – пояснює експерт.

Більше про саміт НАТО та його значення для України читайте на сайті "Телеграф" у статті: Саміт НАТО: чого чекати Україні та росії – прогноз від генерала

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі, Україна може отримати позитивні для себе рішення та алгоритм вступу до Альянсу. Як повідомив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, на саміті країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано".