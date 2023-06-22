Україна дедалі ближче до членства в ЄС: у Єврокомісії зробили заяву

У Євросоюзі похвалили реформи, які запровадила Україна

У Єврокомісії наголошують на позитивній динаміці виконання Україною умов країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. На сьогоднішній день вже виконано дві умови із 11.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністра у справах ЄС Швеції Джесіки Росвал, яка головує в ЄС. На прес-конференції після неформального засідання Європейської ради із загальних питань її колега єврокомісар із добросусідства та розширення Олівер Варгей в усній формі також оцінив виконання Україною необхідних умов.

У ЄС наголосили, що зусилля, які Україна доклала за останній рік, незважаючи на війну, вражають. Також іноземні союзники цінують те, що наша країна намагається робити все можливе аби успішніше боротися з корупцією.

"Україна зробила значні кроки вперед. Це, зокрема, проект закону про Конституційний суд, новий закон про медіа, закон про рекламу, реформа важливих судових інституцій, призначення нового глави антикорупційних інституцій. Ми також вітаємо українські зусилля, спрямовані на ухвалення нового закону про деклараціях про активи", — сказала Джесіка Росвалл.

Міністр Швеції сказала, що в Євросоюзі знають про намір України якнайшвидше просунутися до переговорів щодо вступу до ЄС. Крім того, в ЄС висловили сподівання, що Україна, Грузія та Молдова як країни-кандидати на вступ до Європейського союзу врахують оцінку Єврокомісії і далі продовжать впроваджувати необхідні реформи. Джессіка Росвалл нагадала, що основна доповідь щодо розширення буде представлена восени.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Німеччині не сумніваються, що Україна стане членом Євросоюзу. Однак, доки триває війна з росією, це навряд чи можливо.