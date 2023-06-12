путіну не сподобається: у Грузії анонсували важливі новини щодо вступу країни до ЄС

Грузія може набути статусу кандидата на членство в ЄС до кінця 2023 року

Грузія планує набути статусу кандидата в члени Європейського союзу вже до кінця 2023 року. Для цього місцева влада хоче завершити виконання 12 реформ у рамках євроінтеграції держави.

Про це у коментарі "Грузія Online" повідомив лідер правлячої партії країни "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

Представник парламенту підкреслив, що влада країни активно працює над реалізацією плану щодо вступу до ЄС.

"Реалізація всіх реформ завершиться до кінця червня, і країна буде готова до набуття статусу кандидата", — сказав він.

Кобахідзе сподівається на те, що до кінця року в Євросоюзі оцінять старання його держави та ухвалять "справедливе політичне рішення".

"На жаль, минулого року Європейська рада ухвалила рішення, яке стало розчаруванням для нашого суспільства. Сподіваємося, що в цьому випадку в грудні буде ухвалено справедливе політичне рішення", — заявив він.

Як відомо, свою заявку на членство в ЄС Грузія подала 3 березня 2022 року через кілька днів після України. Проти євроінтеграційних процесів у Грузії активно виступає росія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Грузії розповіли, чому не вводять санкції проти росії.