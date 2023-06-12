путину не понравится: в Грузии анонсировали важные новости по вступлению страны в ЕС

Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС до конца 2023 года

Грузия планирует получить статус кандидата в члены Европейского союза уже до конца 2023 года. Для этого местные власти хотят завершить выполнение 12 реформ в рамках евроинтеграции государства.

Об этом в комментарии "Грузия Online" сообщил лидер правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Представитель парламента подчеркнул, что власти страны активно работают над реализацией плана по вступлению в ЕС.

"Реализация всех реформ завершится к концу июня, и страна будет готова к обретению статуса кандидата", — сказал он.

Кобахидзе надеется на то, что к концу года в Евросоюзе оценят старания его государства и примут "справедливое политическое решение".

"К сожалению, в прошлом году Европейский совет принял решение, которое стало разочарованием для нашего общества. Надеемся, что в этом случае в декабре будет принято справедливое политическое решение", — заявил он.

Как известно, свою заявку на членство в ЕС Грузия подала 3 марта 2022 года — спустя несколько дней после Украины. Против евроинтеграционных процессов в Грузии активно выступает россия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Грузии рассказали, по какой причине не вводят санкции против россии.