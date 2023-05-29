"Мы останемся одни": в Грузии назвали причину, по которой не вводят антироссийские санкции

В Тбилиси не намерены вводить санкции против страны-агрессора

В случае вооруженного конфликта с россией Грузия останется одна и воевать за нее никто не будет, ровно так же, как и за Украину сейчас. Поэтому Тбилиси не намерены присоединяться к санкциям против москвы.

Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете "Квирис палитра".

По его мнению, воевать на стороне Грузии никто не будет. Он подчеркнул, что во время полномасштабной войны в Украине Запад лишь поставляет оружие, но фактически страна защищает себя сама.

"Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев", — сказал Папуашвили.

Также он добавил, что после войны россии с Грузией в 2008 году Запад не вводил санкции против рф, а вместо этого было заявлено о политике перезагрузки с москвой. Тем временем Грузии после 2008 года запретили покупать вооружение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде Украины предлагают переименовать Грузию, тем самым вернув ей её историческое название Сакартвело.