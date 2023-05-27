В Верховной Раде хотят переименовать Грузию и грузин
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Авторы считают, что это позволит улучшить двусторонние отношения
В Украине предложили последовать примеру Литвы и переименовать Грузию, вернув ей историческое название Сакартвело.
Проект соответствующего постановления №9329 был зарегистрирован 26 мая в украинском парламенте и к настоящему времени был отправлен на рассмотрение комитета по вопросам внешней политики.
"Уже почти пятнадцать лет официальный Тбилиси убеждает своих международных партнеров отказаться от названия "Грузия", которое считается русифицированным, а само название – российским. Поэтому грузины просят использовать историческое название их страны – "Сакартвело", — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы документа отмечают, что поскольку Украина исторически проводит дружественную политику относительно Грузии, то ей следует отказаться от российского названия и на официальном уровне начать использовать название Сакартвело, а грузин именовать "картвелами", как они сами себя и называют.
Поддержка данного постановления, считают нардепы, позволит вывести двусторонние отношения на новый уровень.
Как сообщалось ранее, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в прошлом году предложил переименовать россию в Московию.