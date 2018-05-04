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В Литве официально переименовали Грузию

Линас Линкявичус
14:38 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус обнародовал официальное решение о введении нового названия для Грузии, теперь страну будут называть Сакартвело.

В честь столетия Грузии, в Литве теперь будут называть страну Сакартвело. Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил в своем микроблоге в Twitter.

"Накануне столетия Грузии принято официальное решение — с этого времени по-литовски название страны будет звучать, как Сакартвело. Поздравляю", — написал он.

Отметим, что Сакартвело – это этническое название территории Грузии на грузинском языке.

Как сообщалось, в парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области.

В Раде собираются переименовать Днепропетровскую область

Напомним, 19 мая 2016, Верховная Рада переименовала город Днепропетровск на Днепр. За соответствующий проект постановления проголосовал 247 народных депутатов. Решение принято в рамках реализации закона о декоммунизации.

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Новости мира, Глава МИД Литвы, Линас Линкявичус, Литва, Новое название Грузии, Официальное решение, Сакартвело.
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