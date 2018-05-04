В Литве официально переименовали Грузию

В честь столетия Грузии, в Литве теперь будут называть страну Сакартвело. Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил в своем микроблоге в Twitter.

"Накануне столетия Грузии принято официальное решение — с этого времени по-литовски название страны будет звучать, как Сакартвело. Поздравляю", — написал он.

On the eve of #Georgia100 official decision undertaken – from now on it is #Sakartvelo in Lithuanian! Congratulations! გილოცავთ ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას! ლიტვა-საქართველოს მეგობრობას გაუმარჯოს! pic.twitter.com/dtNKdrXoIH — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 3 мая 2018 г.

Отметим, что Сакартвело – это этническое название территории Грузии на грузинском языке.

Как сообщалось, в парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области.

Напомним, 19 мая 2016, Верховная Рада переименовала город Днепропетровск на Днепр. За соответствующий проект постановления проголосовал 247 народных депутатов. Решение принято в рамках реализации закона о декоммунизации.