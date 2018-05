В Литве официально переименовали Грузию

В честь столетия Грузии, в Литве теперь будут называть страну Сакартвело. Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил в своем микроблоге в Twitter.

"Накануне столетия Грузии принято официальное решение — с этого времени по-литовски название страны будет звучать, как Сакартвело. Поздравляю", — написал он.

On the eve of #Georgia100 official decision undertaken – from now on it is #Sakartvelo in Lithuanian! Congratulations! გილოცავთ ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას! ლიტვა-საქართველოს მეგობრობას გაუმარჯოს! pic.twitter.com/dtNKdrXoIH

