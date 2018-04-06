В Раде собираются переименовать Днепропетровскую область

Внефракционный депутат Андрей Денисенко на следующей неделе планирует зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

"У меня на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины – за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Из разных фракций и групп, кроме Оппозиционного блока", – написал он в Facebook.

"После Пасхи планирую зарегистрировать его в аппарате Верховной Рады", – сообщил Денисенко.

Он считает, что "совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец-то получит достойное название, избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора".

"Сердце казацкого края вернет себе имя, дарованное предками, в то время, когда прославленный дух Сечи после трех сотен лет русского плена вновь разносится над степью и оврагами над Днепром. В конце концов, название во славу Сечи, защитницы Украины – лучшее для области, которая остановила Путина", – заявил Денисенко.

Он поблагодарил земляков и других депутатов, которые поддержали эту инициативу.