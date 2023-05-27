У Верховній Раді хочуть перейменувати Грузію та грузинів

Автори вважають, що це дозволить покращити двосторонні відносини.

В Україні запропонували наслідувати приклад Литви і перейменувати Грузію, повернувши їй історичну назву Сакартвело.

Проєкт відповідної постанови №9329 було зареєстровано 26 травня в українському парламенті і на цей час було відправлено на розгляд комітету з питань зовнішньої політики.

"Вже майже п’ятнадцять років офіційний Тбілісі переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви "Грузія", яка вважається русифікованою, а сама назва – російською. Тому грузини просять використати історичну назву їхньої країни – "Сакартвело", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Автори документа зазначають, що оскільки Україна історично проводить дружню політику щодо Грузії, то їй слід відмовитися від російської назви та на офіційному рівні почати використовувати назву Сакартвело, а грузинів іменувати "картвелами", як вони самі себе і називають.

Підтримка цієї постанови, вважають нардепи, дозволить вивести двосторонні відносини на новий рівень.

Як повідомлялося раніше, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця минулого року запропонував перейменувати росію на Московію.