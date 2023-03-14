Экономист и председатель совета Центра экономической интеграции и устойчивого развития Роман Комыза объяснил, зачем нужно переименование россии

Итак, зачем Украине переименовывать Россию в Московию: 5 главных причин.

Широкое использование названия Московия, конечно, не снимает вопроса агрессивности политики и имперских амбиций Кремля. Но в то же время, это решает другую колоссальную задачу, ломая сложившуюся имперскую идентичность при полном отсутствии оснований для формирования единой национальной идентичности в существующих (на данный момент) государственных границах современной России. А это приведет к мощным тектоническим сдвигам в социально-экономической и политической сфере РФ с огромным разрушительным эффектом.

Напрашивается какая-нибудь яркая аллегория… например, помните мифический смертельный удар пяти шагов, хорошо известный большинству поклонников творчества Квентина Тарантино? Так, в его фильме "Убить Билла 2" главная героиня (Беатрикс Кидо) с помощью такого "секретного приема" — из пяти точечных ударов, после которых жертва, сделав пять шагов, умирает от разрыва сердца — убивает своего главного врага, бывшего босса и любовника (Билла).

Если так называемое "переименование" будет реализовано не просто как принятие очередного документа в виде акта СНБО или Верховной Рады, а как комплекс мер по глубокой и системной интеграции новых символов, терминов и наименований в мировое информационное пространство, то это станет самым мощным оружием, которое будет перенаправлять агрессивную энергию Кремля с внешних целей во внутренние. А именно это и является ключевым вопросом системы безопасности Украины, как сегодня, так и на долгие годы после окончания войны.

Переименование России в Московию — это не месть, не акт оскорбления и не оружие против русского населения или любых народов, населяющих современную РФ. Это удар по имперской модели России, результатом которого (если все делать правильно) станут следующие пять шагов.

ШАГ ПЕРВЫЙ: это выбивает из-под ног Российской Федерации её историческую опору посредством Руси. А вместе с этим демифилогизирует всю эту лапшу, веками накручивающуюся на уши европейцев, о "едином народе", выводя на поверхность одну простую мысль: нет и никогда не было никакого единого народа. Есть захват территорий, сопровождающийся насилием над порабощающимися народами и присвоением их культурного и материального наследия.

ШАГ ВТОРОЙ: это маркирует цивилизационную инаковость московитов, когда-то переименовавших себя в "русских", поскольку отрывает их от культурного и политического наследия Руси, тесно связанной с цивилизацией Запада. Кстати, лучше об этом сказал не кто иной, как Карл Маркс:

"Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия не что иное, как превращенная Московия".

(Карл Маркс "Разоблачение дипломатической истории XVIII века")

ШАГ ТРЕТИЙ: это отвечает на вопрос о том, кто первичен, кто вторичен в историческом смысле. Киев как политический центр первичный. Москва – вторичная. Точка.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: разоблачение и осовременивание исторического факта переименования Московии в "Россию", впоследствии ставшую Российской Империей, помогает современникам понять, что именно произошло в том далеком прошлом. Это как новая временная ветвь из фильма "Назад в будущее", где определенное вмешательство в прошлое изменило пространственно-временный континуум, создав альтернативную реальность после того, как Бифф ворует Альманах с итогами спортивных соревнований, который привез Марти из будущего. В результате этого, в той альтернативной реальности Бифф становится миллиардером и женится на матери Марти, убивая его отца… В данном же случае — в далеком прошлом произошел ряд политических событий, завершившихся переименованием Московии в Российскую Империю, в результате чего возникла альтернативная политическая реальность, где "Великая Россия" берет начало своего существования во времени и в пространстве с территории Древней Руси (включая Киев), а сам Киев – это лишь древняя столица "Руси", исторический центр, переместившийся оттуда сначала в Москву, а затем в Санкт-Петербург. Осознание факта подмены позволяет устранить отклонение линии времени, поворачивая колесо истории на круги своя: где Московия – это не политический и культурный преемник Руси, а анти-Русь.

ШАГ ПЯТЫЙ: определение Московии позволяет не только выделить и почувствовать ее отношение к другим "внешним", то есть относительно свободных на данный момент народов, но также обозначить систему координат во взаимоотношениях с народами "внутренними". В концепции "Россия" легко создать иллюзию некоего объединения народов, хотя и хромого на одну ногу. Кстати, гораздо более цельной, в этом смысле, была концепция "СССР", но она уже явно себя изжила. В случае актуализации концепции "Московия", все становится на свои места: сразу понятно, где метрополия и где, буквально в каких географических пределах, следует рассматривать принадлежащие ей колонии. Вот почему в концепции "Россия" всегда выходит территория из эластичных границ. В концепции "Московии" границы очевидны, даже если они временно включают большие земли покоренных народов.

Вывод. Если переименование и комплекс реализуемых в связи с этим направлены на достижение результатов из описанных выше "пяти шагов" (или по крайней мере около того), то это стратегически правильный ход, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Если же эта инициатива будет ограничена только формальными шагами – все завершится очередной "победой" на бумажках и не принесет никакой пользы Украине.