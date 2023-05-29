"Ми залишимося одні": у Грузії назвали причину, через яку не вводять антиросійські санкції

У Тбілісі не мають наміру вводити санкції проти країни-агресора

У разі збройного конфлікту з росією Грузія залишиться сама і воювати за неї ніхто не буде, так само як і за Україну зараз. Тому Тбілісі не мають наміру приєднуватися до санкцій проти Москви.

Про це заявив речник парламенту республіки Шалва Папуашвілі в інтерв’ю грузинській газеті "Квіріс палітра".

На його думку, воювати на боці Грузії ніхто не буде. Він наголосив, що під час повномасштабної війни в Україні Захід лише постачає зброю, але фактично країна захищає себе сама.

"Ми будемо одні. Ми дивимося на Україну і бачимо, що ніхто не бореться поряд з українським народом або замість нього. Максимум, що може зробити Захід, то це поставити зброю. Вони ж зброю постачають, проте на українській землі ллється кров лише українців". ", — сказав Папуашвілі.

Також він додав, що після війни росії з Грузією у 2008 році Захід не вводив санкції протирф, а натомість було заявлено про політику перезавантаження з москвою. Тим часом Грузії після 2008 року заборонили купувати озброєння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді України пропонують перейменувати Грузію, тим самим повернувши їй її історичну назву Сакартвело.