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"Ми залишимося одні": у Грузії назвали причину, через яку не вводять антиросійські санкції

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Шалва Папуашвілі висловився про санкції проти Росії Новина оновлена 29 травня 2023, 15:49
Шалва Папуашвілі висловився про санкції проти Росії. Фото Парламент Грузії

У Тбілісі не мають наміру вводити санкції проти країни-агресора

У разі збройного конфлікту з росією Грузія залишиться сама і воювати за неї ніхто не буде, так само як і за Україну зараз. Тому Тбілісі не мають наміру приєднуватися до санкцій проти Москви.

Про це заявив речник парламенту республіки Шалва Папуашвілі в інтерв’ю грузинській газеті "Квіріс палітра".

На його думку, воювати на боці Грузії ніхто не буде. Він наголосив, що під час повномасштабної війни в Україні Захід лише постачає зброю, але фактично країна захищає себе сама.

"Ми будемо одні. Ми дивимося на Україну і бачимо, що ніхто не бореться поряд з українським народом або замість нього. Максимум, що може зробити Захід, то це поставити зброю. Вони ж зброю постачають, проте на українській землі ллється кров лише українців". ", — сказав Папуашвілі.

Також він додав, що після війни росії з Грузією у 2008 році Захід не вводив санкції протирф, а натомість було заявлено про політику перезавантаження з москвою. Тим часом Грузії після 2008 року заборонили купувати озброєння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді України пропонують перейменувати Грузію, тим самим повернувши їй її історичну назву Сакартвело.

Теги:
#Росія #Грузія #Санкції #Шалва Папуашвілі