Україна може отримати 50 млрд євро від Євросоюзу: у Bloomberg дізналися умову

Кошти розраховані на період з 2024 по 2027 роки

На тлі контрнаступу українських військ Європейський Союз готовий надати Україні пакет фінансової допомоги близько 50 мільярдів євро (55 мільярдів доларів). Кошти підуть на фінансування поточних видатків українського уряду та відновлення України.

Про пакет буде оголошено перед Конференцією з питань відновлення України у Лондоні, яка відбудеться 21-22 червня. Як розповіли джерела на умовах анонімності, допомога буде запропонована у вигляді грантів, пільгових позик та гарантій, пише Bloomberg.

Пакет допомоги розрахований на період з 2024 по 2027 роки та фінансуватиметься за рахунок вкладів держав-членів. Світовий банк підрахував, що витрати на відновлення України можуть становити 411 мільярдів доларів.

"Метою пакету є об’єднати допомогу, що використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг з витратами, пов’язаними з відновленням основної інфраструктури", — йдеться у статті.

Наголошується, що Україна зможе отримати ці гроші за умови проведення реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Це — найважливіші зміни на шляху членства України в ЄС, і вони стануть вирішальними, чи розпочнуться відповідні переговори до кінця поточного року.

Раніше Єврокомісія заявляла, що покриє основну частину потреб України у сфері відновлення, хоча блок очікує, що інші донори та приватний сектор зроблять свій внесок у ці зусилля. ЄС також розглядає варіанти використання заморожених активів, включаючи центральний банк росії.

Також стало відомо, що влада Норвегії ухвалила рішення про виділення 250 млн крон (понад 23 млн доларів) на підтримку ядерної безпеки в Україні, повідомляє Міністерство закордонних справ Норвегії. 100 млн крон буде направлено на підтримку роботи в Україні експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та ще 150 млн крон виділяються на фінансування співробітництва країн у сфері ядерної безпеки.

Як повідомляв "Телеграф", країни "Великої сімки" підтримають відновлення зруйнованих логістичних шляхів в Україні.