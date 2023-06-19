Країни "Великої сімки" підтримають відновлення зруйнованих логістичних шляхів в Україні - Кубраков

Таким чином країни G7 сприятимуть розвитку транспортної інфраструктури України і пошуку альтернативних маршрутів

Міністри транспорту держав G7 (США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) за підсумками зустрічі в Японії ухвалили спільну Декларацію, якою засудили руйнування Росією глобальних ланцюгів постачання, а також підтвердили намір сприяти відновленню зруйнованої інфраструктури України. Про це віцепрем'єр-міністр і міністр відновлення України Олександр Кубраков написав на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, за його словами, сторони засудили спроби підриву навігації цивільних суден в Чорному морі та пошкодження української транспортної інфраструктури.

"Для пом’якшення наслідків цих дій "Велика сімка" у співпраці з Координаційною платформою донорів підтримає відновлення транспортної інфраструктури України та сприятиме розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції", — написав Кубраков.

"Порушені ланцюжки постачань, перешкоджання навігації в Чорному морі, штучне блокування українського агроекспорту провокують загострення гуманітарних проблем у світі та спричиняють ріст цін на продовольство. Наше глобальне завдання — протистояти російській агресії та підтримувати розвиток світової логістики. Маємо спільне розуміння з державами G7, що підтримка відновлення та розвитку транспортної інфраструктури України тут є фундаментальною. Без працюючих транспортних шляхів в Україні глобальна архітектура логістики опиниться під загрозою", — зазначив Кубраков під час виступу.

Також міністри транспорту #G7 погодились активізувати міжнародні зусилля з розвитку програми ЄС "Шляхи Солідарності". Вона передбачає фінансову підтримку проєктів розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту українського продовольства. Йдеться про розвиток Дунайського портового кластера, прикордонної інфраструктури на кордоні з ЄС та Молдовою, йдеться в дописі.

Окрім цього, міністри транспорту G7 наголосили на важливості стабільної роботи Зернової ініціативи та розвитку стійких транспортних зв’язків між Європою та Азією в обхід Росії. Зокрема, особлива увага надаватиметься розвитку "Середнього коридору" (Middle Corridor) та Центральної Транскаспійської транспортної мережі (Central Trans-Caspian Network).

Кубраков на зустрічі з міністрами транспорту G7 розповів , що Україні вдалось зробити для відновлення логістики після початку вторгнення Росії. "Перш за все, нам вдалось за короткий проміжок часу перетворити Дунайський портовий кластер в потужний логістичний хаб. Окрім цього, уже маємо "транспортний безвіз" з Євросоюзом, розвиваємо автомобільну та залізничну прикордонну інфраструктуру на наших західних кордонах", — відзначив віцепрем'єр.

"Якщо до 24 лютого 2022 року через морські порти проходило майже 60% всієї торгівлі, то тепер більша частина експорту-імпорту перевозиться залізницею та вантажівками через наш західний кордон. Це стало викликом також і для сусідніх країн. Блокування агроекспорту суходолом на фоні нестабільно працюючого зернового коридору могло б обернутися для світу продовольчою катастрофою.

Ми вже бачимо, як багато людей в Африці та Азії стикаються з проблемою голоду саме через саботаж росіянами Зернової ініціативи. Світ недоотримав щонайменше більше ніж 20 мільйонів тонн агропродукції за весь час існування угоди", — додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, 16-18 червня в Японії за участі віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова відбувається саміт міністрів транспорту держав G7. У рамках нього обговорюються, зокрема, виклики, які поставила росія перед світовою логістикою, та шляхи реагування на них.