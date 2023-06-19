Страны "Большой семерки" поддержат восстановление разрушенных логистических путей в Украине — Кубраков

Таким образом страны G7 будут способствовать развитию транспортной инфраструктуры Украины и поиску альтернативных маршрутов

Министры транспорта государств G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) по итогам встречи в Японии приняли совместную Декларацию, осудившую разрушение Россией глобальных цепочек поставок, а также подтвердили намерение способствовать восстановлению разрушенной инфраструктуры Украины. Об этом вице-премьер-министр и министр восстановления Украины Александр Кубраков написал на своей странице в Facebook.

В частности, по его словам, стороны осудили попытки подрыва навигации гражданских судов в Черном море и повреждения украинской транспортной инфраструктуры.

"Для смягчения последствий этих действий "Большая семерка" в сотрудничестве с Координационной платформой доноров поддержит восстановление транспортной инфраструктуры Украины и будет способствовать развитию альтернативных логистических маршрутов для экспорта украинской продукции", — написал Кубраков.

"Нарушенные цепочки поставок, препятствование навигации в Черном море, искусственная блокировка украинского агроэкспорта провоцируют обострение гуманитарных проблем в мире и влекут за собой рост цен на продовольствие. Наша глобальная задача — противостоять российской агрессии и поддерживать развитие мировой логистики. Имеем общее понимание со странами G7, что поддержка восстановления и развития транспортной инфраструктуры Украины тут является фундаментальной. Без работающих транспортных путей в Украине глобальная архитектура логистики окажется под угрозой", — отметил Кубраков во время выступления.

Также министры транспорта #G7 согласились активизировать международные усилия по развитию программы ЕС "Пути Солидарности". Она предусматривает финансовую поддержку проектов развития альтернативных логистических маршрутов по экспорту украинского продовольствия. Речь идет о развитии Дунайского портового кластера, пограничной инфраструктуры на границе с ЕС и Молдовой, говорится в сообщении.

Кроме того, министры транспорта G7 отметили важность стабильной работы Зерновой инициативы и развития устойчивых транспортных связей между Европой и Азией в обход России. В частности, особое внимание будет уделяться развитию "Среднего коридора" (Middle Corridor) и Центральной транскаспийской транспортной сети (Central Trans-Caspian Network).

Кубраков на встрече с министрами транспорта G7 рассказал , что Украине удалось сделать для восстановления логистики после начала вторжения России. "Прежде всего, нам удалось за короткий промежуток времени превратить Дунайский портовый кластер в мощный логистический хаб. Кроме этого, уже есть "транспортный безвиз" с Евросоюзом, развиваем автомобильную и железнодорожную пограничную инфраструктуру на наших западных границах", — отметил вице-премьер.

"Если до 24 февраля 2022 года через морские порты проходило почти 60% всей торговли, то теперь большая часть экспорта-импорта перевозится по железной дороге и грузовиками через нашу западную границу. Это стало вызовом также и для соседних стран. Блокирование агроэкспорта по суше на фоне нестабильно работающего зернового коридора могло бы обернуться для мира продовольственной катастрофой.

Мы уже видим, как многие люди в Африке и Азии сталкиваются с проблемой голода именно из-за саботажа россиянами Зерновой инициативы. Мир недополучил по меньшей мере более 20 миллионов тонн агропродукции за все время существования соглашения", — добавил вице-премьер.

Напомним, 16-18 июня в Японии с участием вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова проходит саммит министров транспорта государств G7. В его рамках обсуждаются, в частности, вызовы, которые поставила Россия перед мировой логистикой, и пути реагирования на них.