Африканські друзі путіна догралися: Фінляндія ухвалила рішення на мільярди євро

Фінляндія має намір підтримувати Україну за рахунок зниження витрат на допомогу іншим країнам

Фінляндія може переглянути свої програми підтримки розвитку третіх країн, якщо вони будуть помічені в підтримці росії в її війні проти України.

Як зазначає Yle, про це заявив майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо, який представлятиме в уряді Фінляндії ультраправу партію "Справжні фіни".

За його словами, пріоритетом його країни стане підтримка України, але загалом бюджет на допомогу у сфері розвитку буде скорочено приблизно на мільярд євро.

"Україна є єдиною чіткою новою метою, принаймні з огляду на нинішню ситуацію", — сказав він.

Тавіо додав, що відповідно до нової урядової програми може бути припинена підтримка розвитку країн, яких помітили у підтримці росії. Конкретних назв він не навів, але згадав, що до них можуть віднести країни Африки, за якими спостерігатимуть.

Як повідомлялося раніше, посол США в ПАР нещодавно звинуватив країну в постачанні зброї до росії, чим викликав дипломатичний скандал між двома країнами.