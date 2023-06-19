Африканские друзья путина доигрались: Финляндия приняла решение на миллиарды евро

Финляндия намерена поддерживать Украину за счет снижения расходов на помощь другим странам

Финляндия может пересмотреть свои программы по поддержке развития третьих стран, если они будут замечены в поддержке россии в ее войне против Украины.

Как отмечает Yle, об этом заявил будущий министр внешней торговли и развития Вилле Тавио, который будет представлять в правительстве Финляндии ультраправую партию "Настоящие финны".

По его словам, приоритетом его страны станет поддержка Украины, но в целом бюджет на помощь в сфере развития будет сокращен примерно на миллиард евро.

"Украина является единственной четкой новой целью, по крайней мере, учитывая нынешнюю ситуацию", — сказал он.

Тавио добавил, что в соответствии с новой правительственной программой, может быть прекращена поддержка развития стран, которых заметили в поддержке россии. Конкретных названий он не привел, но упомянул, что к таковым могут отнести страны Африки, за которыми будут наблюдать.

Как сообщалось ранее, посол США в ЮАР недавно обвинил страну в поставках оружия в россию, чем вызвал дипломатический скандал между двумя странами.