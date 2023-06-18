Интенсивность боевых действий на бахмутском направлении снизилась: свежие карты боев в Украине

Украинские силы продолжили контрнаступательные действия вблизи административной границы между западной частью Донецкой и восточной Запорожской областями

Полномасштабная война в Украине длится 480 день. Украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта. Российские оккупанты тем временем продолжают наступательные операции в районе Угледар.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация на востоке Украины

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ВСУ совершают на востоке как наступательные, так и оборонительные операции.

Продолжаются ограниченные атаки в районе Бахмута. При этом интенсивность на данном направлении снизилась.

Российские захватчики незначительно продвинулись к северу от Майорска (21 км к юго-западу от Бахмута). В то же время один из российских блогеров заявлял, что оккупанты провели безуспешные наземные атаки вблизи Орихово-Васильовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Также российские силы добились успехов к северу от Марьинки, атаковали юго-восточнее Красногоровки (8 км к северу от Авдеевки) и укрепляют районы возле Победы (5 км к юго-западу от Донецка). А ВСУ продвинулись вперед у н. п. Невельское (13 км к юго-западу от Авдеевки) и 17 июня у н. п. Водяное (7 км к юго-западу от Авдеевки).

Вблизи административной границы между западной частью Донецкой и восточной Запорожской областями ВСУ ведут контрнаступательные действия. По данным Минобороны россии, что оккупанты отразили три украинские атаки и попытки боевой разведки юго-западнее и юго-восточнее Великой Новоселки.

Украинским силам удалось продвинуться между Урожайным (10 км к югу от Большой Новоселки) и Новодонецким (13 км к юго-востоку от Большой Новоселки). Тем времен, по утверждениям одного из российских блогеров, связанных с кремлем, российские войска отразили украинские атаки в Новодонецком и в районах к юго-западу от Великой Новоселки.1-я мотострелковая дивизия (5-я общевойсковая армия, Восточный военный округ) восстановила почти все утраченные позиции в районе Времивского выступа.

Войска рф нанесли наземные удары по линии Купянск-Сватово-Кременная. ВСУ в свою очередь отразили атаки российских сухопутных войск вблизи н. п. Берестово (30 км к северо-западу от Сватово), Новоселовского (19 км к северо-западу от Сватово) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Захватчикам удалось незначительно продвинуться в районе Терного (17 км к западу от Кременной) и атаковать вблизи Спирного (11 км к юго-востоку от Северска). Также они безуспешно атаковали районы Роздоловка, Веселое и Выимка (все в 25-30 км к югу от Кременной)

Юг Украины

Российские источники утверждают, что ВСУ усилили атаки на западе Запорожской области. Украинские военные силы атаковали вблизи н. п. Пятихатки (41 км к юго-востоку от г. Запорожье) и Новопокровка (16 км к юго-востоку от Орхова). Связанный с кремлем блогер утверждает, что ВСУ вошли в Пятихатки, но к концу дня отступили на северную окраину населенного пункта.

Другой связанный с кремлем блогер утверждал, что украинские силы захватили плацдарм на первой линии российской обороны к югу от Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова), но захватчики отразили наступление украинских войск в этом районе.

В то же время части оккупанты из 429-го мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия) защищаются от атак ВСУ в западной части Запорожской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что американские генералы высказали свое мнение насчет контрнаступления ВСУ. Они считают, что украинские военные еще не совершили свой главный удар, а более масштабные действия еще впереди.