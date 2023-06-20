Украина может получить 50 млрд евро от Евросоюза: в Bloomberg узнали условие

Средства рассчитаны на период с 2024 по 2027 годы

На фоне контрнаступления украинских войск Европейский Союз готов предоставить Украине пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов). Средства пойдут на финансирование текущих расходов украинского правительства и восстановление Украины.

О пакете будет объявлено перед Конференцией по вопросам восстановления Украины в Лондоне, которая состоится 21-22 июня. Как рассказали источники на условиях анонимности, помощь будет предложена в виде грантов, льготных займов и гарантий, пишет Bloomberg.

Пакет помощи рассчитан на период с 2024 по 2027 годы и будет финансироваться за счет вкладов государств-членов. Всемирный банк подсчитал, что расходы по восстановлению Украины могут составить 411 миллиардов долларов.

"Целью пакета является объединить помощь, используемую для выплаты заработной платы, пенсий и некоторых государственных услуг, с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры", — сказано в статье.

Подчеркивается, что Украина сможет получить эти деньги при условии проведения реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Это - важнейшие изменения на пути членства Украины в ЕС, и они станут решающими в том, будут ли соответствующие переговоры начаты до конца текущего года.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что покроет основную часть потребностей Украины в сфере восстановления, хотя блок ожидает, что другие доноры и частный сектор внесут свой вклад в эти усилия. ЕС также рассматривает варианты использования замороженных активов, включая центральный банк россии.

Также стало известно, что власти Норвегии приняли решение о выделении 250 млн крон (более 23 млн долларов) на поддержку ядерной безопасности в Украине, сообщает Министерство иностранных дел Норвегии. 100 млн крон будут направлены на поддержку работы в Украине экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и еще 150 млн крон выделяются на финансирование сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности.

Как сообщал "Телеграф", страны "Большой семерки" поддержат восстановление разрушенных логистических путей в Украине.