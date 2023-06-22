Украина все ближе к членству в ЕС: в Еврокомиссии сделали заявление

В Евросоюзе похвалили реформы, которые внедрила Украина

В Еврокомиссии отмечают положительную динамику выполнения Украиной условий страны-кандидата для вступления в Евросоюз. На сегодняшний день уже выполнено два условия из 11.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление министра по делам ЕС Швеции Джессики Росвалл, которая председательствует в ЕС. На пресс-конференции после неформального заседания Европейского совета по общим вопросам ее коллега еврокомиссар по добрососедству и расширению Оливер Варгей в устной форме также оценил выполнение Украиной необходимых условий.

В ЕС отметили, что усилия, которые Украина приложила за последний год, несмотря на войну, впечатляют. Также иностранные союзники ценят то, что наша страна пытается делать все возможное, чтобы успешнее бороться с коррупцией.

"Украина сделала значительные шаги вперед. Это, в частности, проект закона о Конституционном суде, новый закон о медиа, закон о рекламе, реформа важных судебных институций, назначение нового главы антикоррупционных институций. Мы также приветствуем украинские усилия, направленные на принятие нового закона о декларациях об активах", — сказала Джессика Росвалл.

Министр Швеции сказала, что в Евросоюзе знают о намерении Украины как можно скорее продвинуться к переговорам о вступлении в ЕС. Кроме того, в ЕС выразили надежду, что Украина, Грузия и Молдова, как страны-кандидаты на вступление в Европейский союз, учтут оценку Еврокомиссии и дальше продолжат внедрять необходимые реформы. Джессика Росвалл напомнила, что основной доклад по расширению будет представлен осенью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Германии не сомневаются, что Украина станет членом Евросоюза. Однако, пока продолжается война с россией, это вряд ли возможно.