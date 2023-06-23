Зеленский провел заседание СНБО: обсуждались три темы (видео)

На второй год войны часть бомбоубежищ по всей стране непригодна для использования

В пятницу, 23 июня, Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в хоте которого обсудил три основных вопроса. Одной из тем стала евроинтеграция нашей страны — президент отметил необходимость ускорить выполнение рекомендаций ЕС, хотя днем ранее Еврокомиссия наоборот отметила положительные темпы.

Видео с заседания президент Украины опубликовал в своем Telegram-канале. Помимо евроитеграции на заседании РНБО обсудили проблему з укрытиями и судебную реформу.

Что касается укрытий, то четвертая часть по всей стране и треть по Киеву на второй год войны не пригодны для использования во время воздушной тревоги или другой опасности. СНБО принял решение, что ответственных лиц необходимо привлечь к ответственности за ненадлежащее состояние убежищ, а все укрытия в ближайшее время нужно привести в надлежащее состояние.

Также на заседании отметили, что в Украине продолжается судебная реформа в тесном сотрудничестве с представителями ЕС. Ответственность за коррупцию намерены ужесточить, а также отдельно проработают механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций. К слову, судебная реформа — одно из условий, необходимое для вступления Украины в Евросоюз. Зеленский отреагировал на оценку Еврокомиссии касательно выполнения Украиной необходимых 11 пунктов для вступления в ЕС и заявил, что темпы будут ускорены.

"Ускоряем работу по выполнению европейских рекомендаций", — сказал глава государства.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Германии отметили реформы в Украине, но считают, что этого мало для вступления в ЕС. Основная задача — побороть коррупцию и кумовство.