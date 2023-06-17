Деньги на укрытие выделили, но они идут не туда: в Киевсовете объяснили, почему так происходит

В Киевсовете рассказали, сколько денег выделили на обустройство укрытий

После начала вторжения киевские власти выделили на обустройство укрытий почти два миллиарда гривен, что является значительной суммой. Однако то, как эти средства используются, вызывает много вопросов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава временной контрольной комиссии Киевсовета Леонид Емец.

По его словам, общий городской бюджет составляет более 50 миллиардов гривен, из которых сначала 1,2 миллиарда, а затем еще 750 миллионов были выделены на обустройство городских укрытий.

"Это существенная сумма. А если за эти средства закупают сковородки за 725 тысяч, или же пароварки на 500 тысяч, или барабаны для релаксации, то возникает вопрос о здравом смысле тех, кто принимает решение", — сказал Емец.

По его словам, деньги выделяет Киевсовет, но тендеры проводят районные городские администрации (РГА). Они же отбирают победителей и проверяют надлежащее их выполнение.

Емец отметил, что глав РГА до вторжения назначал мэр, но теперь это делает правительство и городские власти не имеют никакого способа контролировать их деятельность или наказывать за ненадлежащее выполнение обязательств.

"Но! Поскольку мы приняли решение о выделении средств из городского бюджета на обустройство укрытий, мы имеем право проверять, как эти средства используют", — добавил он.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Не стоит покупать сковороду за 700 тысяч, когда в укрытии не выкрашены стены": глава комиссии Киевсовета Емец

Как известно, укрытия в городах Украины, — весьма болезненная тема после гибели людей перед закрытым бомбоубежищем в Киеве 1 июня. Как оказалось, многие укрытия на самом деле просто недоступны для людей, после чего стали принимать меры, чтобы это изменить.

В связи с этим обратили внимание и на трату денег на укрытия, нашли много интересного в тендерах. В частности, выяснилось, что "для укрытий" в Киеве закупали овощерезки и сковородки по заоблачным ценам.