Веселье отменяется? В Киеве принято решение по барабанам и сковородкам для укрытий

Украинцы не оценили "креативную" идею

Управление образования Днепровской РГА в Киеве отменило закупку 306 барабанов для укрытий, которые должны были "снимать стресс" у детей. Такое решение было принято после того, как странные закупки получили огласку. Также проверят покупку столичным лицеем для своего бомбоубежища кухонных девайсов на сумму более миллиона гривен.

Об этом сообщается на Facebook-странице Управления образования Днепровской районной администрации.

"Учитывая общественный резонанс и огласку в средствах массовой информации, непринятие общественностью новых методик снятия психологической нагрузки и стресса, предотвращение развития посттравматических стрессовых расстройств у детей в период военного положения, управлением образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации досрочно расторгается договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что средства из бюджета Киева и государства на приобретение барабанов не были потрачены.

Временный исполняющий обязанности главы районной администрации Павел Бабий сообщил, что будет проведено служебное расследование, которое проверит обоснованность и целесообразность закупок барабанов, а также овощерезок и сковородок, которые закупались для укрытий киевским лицеем.

Как рассказывал Телеграф, журналист Юрий Николов выяснил, что для ремонта укрытий Киева могут закупать материалы по серьезно завышенным ценам.

Также мы писали о том, как украинцы восприняли идею закупок барабанов для укрытий. Это послужило поводом для шуток.