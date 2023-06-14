"Это для деток": в киевском лицее, который закупил в убежище сковородки по 700 тысяч, объяснились

Скандальная закупка произошла еще прошлой осенью

Не успел в Украине, как следует затихнуть скандал с госзакупками и Минобороны, как в подобную ситуацию "вляпался" киевский лицей. Его руководство закупило для своего бомбоубежища кухонные девайсы на сумму более миллиона гривен.

Об этом сообщает "Фокус".

Как оказалось, скандальная закупка произошла еще прошлой осенью, но информация об этом "всплыла" только сейчас. Её заметил депутат Киевского городского совета Леонид Емец, изучая данные с онлайн-платформы для госзакупок "Prozorro".

"Когда мы нашли тендер на закупку в укрытие электрических овощерезок за 130 тысяч грн штука, я думал больше меня ничего не удивит. Но супер электрическая сковородка с тачскрином и ценой 720 тысяч грн за штуку, это даже для ресторана перебор не то что для укрытия Днепровского района", — написал Емец.

Речь о художественном лицее "Смена", что в Днепровском районе столицы. Тот, к слову, как оказалось, закупил для своего бомбоубежища не только электросковородку за 725,7 тыс. грн, но и пароконвектомат за 474,3 тыс. грн.

При этом, главный бухгалтер учебного учреждения Наталья Ломакина не видит ничего зазорного в покупке кухонных девайсов на сумму более миллиона гривен для убежища и искренне удивлена, почему вообще возникли вопросы о необходимости закупки оборудования.

"Говорят, что мы на 1,2 млн грн купили две сковородки. Это неправда — сковорода лишь одна, но в эту сумму входит еще покупка печи", — заявила Ломакина журналистам.

По ее словам, для убежищ, расположенных в здании учебных учреждений, есть новые требования, согласно которым там якобы должны быть не только места для пребывания, но и полноценная зона приготовления пищи.

"Это оборудование предназначено для готовки, чтобы кормить детей, пока они находятся в убежище. Эти девайсы хорошего качества и не сломаются через месяц-другой. И вообще — никто не предложил аналог этой сковородки за меньшую сумму. Если бы была возможность купить ее за 100 тыс. грн, мы бы купили, но такого предложения не поступало. Где все эти люди, которые нас сегодня критикуют, были во время проведения тендера?" — возмущается бухгалтера лицея.

В свою очередь заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в разговоре с журналистами издания подчеркнул, что никакой нормативный документ не предусматривает необходимости закупки овощерезок более чем на 1,5 млн гривен или, как в случае с художественным лицеем, электросковороды за 720 тыс. грн для оборудования укрытия.

"Слово "укрытие" в этих тендерах упомянули для того, чтобы обойти очередность оплаты платежей в казначействе. Ведь в приоритете, согласно постановлению Кабмина №590, оборонные и другие расходы, связанные с безопасностью людей, или работы по восстановлению жилищного или нежилого фонда, поврежденного в результате военных действий. Подобные тендеры — ответственность администрации лицея, управления образования районной администрации и городских властей, которая осуществляет создание и обустройство всей сети укрытий гражданской защиты населения как в учебных, медицинских заведениях, так и в жилых домах", — заявил Витренко.

Также, подчеркивает Витренко, в этом деле есть еще одна существенная деталь: "деньги на ремонт укрытий были заложены только в декабре 2022 года. То есть использовать их надо было всего за месяц. Провести ремонтные работы за такой короткий срок невозможно. Однако можно произвести закупку какого-нибудь оборудования, указав "для укрытия".

Что касается вышеупомянутых овощерезок, то тендер на их закупку также нашел депутат Емец, но он принадлежит уже не лицею.

"На прошлой неделе в Киевском городском совете создали временную контрольную комиссию для проверок укрытий. Мы решились пройтись, как говорится, по верхам и посмотреть данные тендеров. Первое, на что мы наткнулись, — электрические овощерезки по цене 130 тыс. грн каждая. Этот тендер проводили дважды, каждый раз покупали по 12 штук. То есть сейчас в каком-то укрытии Днепровского района должно находиться 24 дорогостоящих овощерезки", — рассказал депутат.

Дело в том, отмечает Емец, что в отличие от закупок на общих основаниях, закупки для укрытий проходят по упрощенной процедуре. Не нужно проводить большой тендер, открывать участников и прочее. Происходит процедура переговоров с закупщиком, в результате чего определяется стоимость товара. Теперь, как он утверждает, депутаты намерены разобраться в сложившейся ситуации, а именно выяснить, было ли это целевое использование средств и какова вообще необходимость такой дорогой покупки.

"Удивительно, почему в Днепровской районной администрации ничего не знали об этом. Они должны отслеживать такие моменты. Мы будем настоятельно просить все районы предоставить информацию по использованию средств, которые им были выделены", — говорит Емец.

Напомним, что прочитать все оскандале Минобороны с якобы закупками еды втридорога вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Также мы сообщали, что журналисты сравнили, почем закупают продукты ГУР и Минобороны.