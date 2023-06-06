Поставщик "яиц по 17" для Минобороны блокирует честные закупки на Prozorro — волонтер Яровая

Скандальный фигурант обжаловал процедуры в суде, рассмотрение дела запланировано на 7 июня

Легитимность проведенных закупок в системе Prozorro под вопросом, ведь все 22 процедуры оспорила скандальная компания. Речь идет о предыдущем поставщике Министерства обороны, фигуранте журналистских расследований, который поставлял яйца для ВСУ по завышенной цене — по 17 грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны и глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

"Впервые с момента полномасштабного вторжения закупки Министерства обороны вернулись на Prozorro. Впрочем, помешать честным закупкам пытается скандальная ООО "Актив компани" — фигурант расследования "Зеркала недели" и поставщик яиц по 17 грн. Компания обжаловала все 22 процедуры закупки продовольствия для ЗСУ на Prozorro. "Это делается для того, чтобы торги не состоялись. Ведь тогда скандальный фигурант получит пролонгацию договоров и будет снова поставлять свою продукцию в МО", — рассказала Дана Яровая.

Также волонтер отметила, что предварительно Министерство обороны предложило предельные цены на все 409 наименований каталога продуктов питания. Например, предельная цена на яйца высшей категории — 6,59 грн с НДС, яблоки — 24,51 грн с НДС. В процессе торгов цены могут только снижаться, повышаться они не могут.

"Рассмотрение дела запланировано на 11:30 7 июня в Киевском окружном административном суде. Призываю максимально распространить информацию, чтобы у судьи хотя бы инстинкт самосохранения включился", — добавила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.