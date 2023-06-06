Постачальник "яєць по 17" для Міноборони блокує чесні закупівлі на Prozorro — волонтерка Ярова

Скандальний фігурант оскаржив процедури у суді, розгляд справи заплановано на 7 червня

Легітимність проведених закупівель в системі Prozorro під сумнівом, адже всі 22 процедури оскаржила скандальна компанія. Мова йде про попереднього постачальника Міністерства оборони, фігуранта журналістських розслідувань, який поставляв яйця для ЗСУ за завищеною ціною — по 17 грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

"Вперше з моменту повномасштабного вторгнення закупівлі Міністерства оборони повернулися на Prozorro. Втім, перешкодити чесним закупівлям намагається скандальна ТОВ "Актив компані" — фігурант розслідування "Дзеркала тижня" та постачальник яєць по 17 грн. Компанія оскаржила всі 22 процедури закупівлі харчів для ЗСУ на Prozorro. Це робиться для того, щоби торги не відбулись. Адже тоді скандальний фігурант отримає пролонгацію договорів і буде знову поставляти свою продукцію в МО", — розповіла Дана Ярова.

Також волонтерка зазначила, що попередньо Міністерство оборони запропонувало граничні ціни на всі 409 найменувань каталогу продуктів харчування. Для прикладу, гранична ціна на яйця вищої категорії — 6,59 грн з ПДВ, яблука — 24,51 грн з ПДВ. В процесі торгів ціни можуть тільки знижуватися, підвищуватись вони не можуть.

"Розгляд справи заплановано на 11:30 7 червня у Київському окружному адміністративному суді. Закликаю максимально розповсюдити інформацію, щоб у судді хоча б інстинкт самозбереження включився", — додала членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони.