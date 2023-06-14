"Це для діток": у київському ліцеї, який закупив в укриття сковорідки по 700 тисяч, виправдалися

Скандальна закупівля відбулася ще минулої осені

Не встиг в Україні, як слід затихнути скандал із держзакупівлями та Міноборони, як у подібну ситуацію "вляпався" київський ліцей. Його керівництво закупило для свого бомбосховища кухонні девайси на суму понад мільйон гривень.

Про це повідомляє "Фокус".

Як виявилося, скандальна закупівля відбулася ще минулої осені, але інформація про це "випливла" тільки зараз. Її помітив депутат Київської міської ради Леонід Ємець, вивчаючи дані з онлайн-платформи для держзакупівель "Prozorro".

"Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тисяч грн штука, я думав більше мене нічого не здивує. Але супер електрична сковорідка з тачскрином і ціною 720 тисяч грн за штуку, це навіть для ресторану перебір не те що для укриття Дніпровського району", — написав Ємець.

Мова про художній ліцей "Зміна", що у Дніпровському районі столиці. Той, як виявилося, закупив для свого бомбосховища не тільки електросковорідку за 725,7 тис. грн, а й пароконвектомат за 474,3 тис. грн.

При цьому, головний бухгалтер навчального закладу Наталія Ломакіна не бачить нічого поганого в купівлі кухонних девайсів на суму понад мільйон гривень для притулку і щиро здивована, чому взагалі виникли питання щодо необхідності закупівлі обладнання.

"Кажуть, що ми на 1,2 млн грн купили дві сковорідки. Це неправда — сковорода лише одна, але в цю суму входить ще купівля печі", — заявила журналістам Ломакіна.

За її словами, для сховищ, розташованих у приміщенні навчальних закладів, є нові вимоги, згідно з якими там нібито мають бути не лише місця для перебування, а й повноцінна зона приготування їжі.

"Обладнання призначене для готування, щоб годувати дітей, поки вони перебувають у сховищі. Ці девайси гарної якості й не зламаються за місяць-другий. І взагалі — ніхто не запропонував аналог цієї сковорідки за меншу суму. Якби була можливість купити її за 100 тис. грн, ми купили б, але такої пропозиції не надходило. Де всі ці люди, які нас сьогодні критикують, були під час проведення тендеру?" — обурюється бухгалтер ліцею.

У свою чергу заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко у розмові з журналістами видання наголосив, що жодний нормативний документ не передбачає необхідності закупівлі овочерізок більш ніж на 1,5 млн. гривень або, як у випадку з художнім ліцеєм, електросковороди за 720 тис. грн. для обладнання укриття.

"Слово "укриття" у цих тендерах згадали для того, щоб обійти черговість оплати платежів у казначействі. Адже у пріоритеті, згідно з постановою Кабміну №590, оборонні та інші витрати, пов'язані з безпекою людей, або роботи з відновлення житлового чи нежитлового фонду, пошкодженого внаслідок військових дій. Подібні тендери — відповідальність адміністрації ліцею, управління освіти районної адміністрації та міської влади, яка здійснює створення та облаштування усієї мережі укриттів цивільного захисту населення як у навчальних, медичних закладах, так і у житлових будинках", — заявив Вітренко.

Також, наголошує Вітренко, у цій справі є ще одна істотна деталь: "гроші на ремонт укриттів було закладено лише у грудні 2022 року. Тобто використовувати їх треба було лише за місяць. Провести ремонтні роботи за такий короткий термін неможливо. Проте можна зробити закупівлю якогось обладнання, вказавши "для укриття".

Щодо вищезгаданих овочерізок, то тендер на їх закупівлю також знайшов депутат Ємець, але він належить вже не ліцею.

"Минулого тижня у Київській міській раді створили тимчасову контрольну комісію для перевірок укриттів. Ми вирішили пройтися, як то кажуть, верхами та подивитися дані тендерів. Перше, на що ми натрапили, — електричні овочерізки за ціною 130 тис. грн кожна. Цей тендер проводили двічі, щоразу купували по 12 штук. Тобто зараз у якомусь укритті Дніпровського району має знаходитися 24 дорогі овочерізки", — розповідає Ємець.

Справа в тому, зазначає Ємець, що на відміну від закупівель на загальних підставах, закупівлі для укриттів відбуваються за спрощеною процедурою. Не потрібно проводити великий тендер, відкривати учасників та інше. Відбувається процедура переговорів із закупником, у результаті визначається вартість товару. Тепер, як він стверджує, депутати мають намір розібратися в ситуації, що склалася, а саме з’ясувати, чи було це цільове використання коштів і яка взагалі необхідність такої дорогої покупки.

"Дивно, чому в Дніпровській районній адміністрації нічого не знали про це. Вони повинні відслідковувати такі моменти. Ми наполегливо проситимемо всі райони надати інформацію щодо використання коштів, які їм було виділено", — говорить Ємець.

Нагадаємо, що прочитати все про скандал Міноборони з нібито закупками їжі втридорога ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Також ми повідомляли, що журналісти порівняли, чому закуповують продукти ГУР та Міноборони.